En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حماس شرایط ما را می پذیرد یا غزه را کاملا نابود می کنیم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی جنبش مقاومت حماس را به پذیرش شروط زیاده خواهانه اش تهدید کرد و مدعی شد که اگر این گروه این شروط را نپذیرد، غزه به صورت کامل ویران خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۷۷
| |
862 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هشدار داد که جنبش حماس به‌زودی خواهد فهمید که یا باید بین شروط ما یا تبدیل شدن نوار غزه به سرنوشتی مشابه رفح و بیت‌حانون یکی را انتخاب کند.

وی تأکید کرد شروط اسرائیل شامل آزادی تمام اسرا و خلع سلاح [حماس]است.

پیش‌تر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز شروط مشابهی را مطرح کرده و گفته بود: جنگ تنها در صورتی پایان می‌یابد که حماس تسلیم شده و شروط اسرائیل را بپذیرد، در غیر این صورت، این جنبش به طور کامل نابود خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که شروط این رژیم برای پایان دادن به جنگ در غزه شامل مواردی همچون بازگرداندن اسرای اسرائیلی، خلع سلاح نوار غزه، ایجاد منطقه امن و تضمین آزادی رفت‌وآمد در این منطقه در بلندمدت است.

اسموتریچ مدعی شد که جنگ تنها به دو صورت یا با تسلیم حماس و پذیرش شروط اسرائیل و یا با نابودی این جنبش پایان می‌یابد.

این در حالی است که دفتر نتانیاهو درباره جنگ غزه اعلام کرد که کابینه کوچک امنیتی این رژیم بیان کرده که جنگ در غزه می‌تواند فوراً بر اساس شروط تعیین‌شده متوقف شود.

دفتر نتانیاهو به این شروط هیچ اشاره‌ای نکرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاتز اسراییل رژیم صهیونیستی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکاف در دولت ترامپ پیرامون طرح الحاق کرانه باختری
مصادره به مطلوب‌کردن کوروش توسط رژیم صهیونیستی
طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین خطاب به صهیونیست‌ها
امارات: الحاق کرانه باختری خط قرمز ماست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
9
3
پاسخ
بیشرف
فرزند ابلیس
دشمن انسان و انسانیت
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
3
0
پاسخ
مگر جایی از غزه هست که شما نابود نکرده باشید
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ شهریور + جدول
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۴۷ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۳ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۴ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۵۹ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005Z4n
tabnak.ir/005Z4n