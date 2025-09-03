به گزارش تابناک، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر ورامین در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری این شهر خبر داد.

به گفته وی، این بازداشت که ظهر امروز صورت گرفته است، در راستای ادامه تحقیقات قضایی و پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی در خصوص فساد اداری و مالی در مجموعه شهرداری ورامین انجام شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه مرتبط با قاطعیت و بدون اغماض، با هرگونه فساد و تخلف در ساختارهای اداری و به ویژه در نهادهای خدمت‌رسان به مردم برخورد خواهند کرد و این روند تا ریشه‌کن شدن کامل مفاسد ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، پیش از این، دو عضو شورای شهر و 8 کارمند شهرداری ورامین نیز دستگیر شده‌اند.