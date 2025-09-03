برنامه آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در عراق

مارک کیمیت، معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده، در گفتوگویی تأکید کرد که نفوذ ایران در عراق یک واقعیت است که نمیتوان آن را تغییر داد، اما باید با مداخله ایران در سیاست و امنیت عراق مقابله کرد. او تاکید کرد: «ایران یک همسایه جغرافیایی است. نمیتوان آن را ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت شرق حرکت داد یا عراق را ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت غرب. همیشه نفوذ ایران در عراق وجود خواهد داشت، فرهنگی، دینی و تاریخی، اما مداخله ایران در سیاست و ارتش عراق باید رد شود... باید عراق را از طریق مشارکت دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی متعادل حمایت کند، نه از طریق فشار. انتظار خلع سلاح سریع گروههای شبهنظامی در عراق غیرواقعی است و آن یک «تفکر آرزومندانه» است... بسیاری از گروههای شبهنظامی، اگر نه تمام آنها، خلع سلاح نمیشوند. حتی یکی از گروهها اخیراً اعلام کرده که ما سلاحهای خود را رها نمیکنیم. اگر این گروهها سلاحهای خود را رها کنند، پس چه چیزی خواهند داشت؟ انتظار اینکه این روند بهسرعت اتفاق بیفتد غیرواقعی است و بهنظر میرسد که فعلاً این تنها یک آرزو باشد.» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.