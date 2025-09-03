به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۳ ژوئن، ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را ۹۸۷۴.۹ کیلوگرم تخمین زده است که ۶۲۷.۳ کیلوگرم افزایش نسبت به گزارش سهماهه قبل است.
بر اساس گزارش آژانس، تا ۱۳ ژوئن، ذخایر اورانیوم غنیشده ایران تا ۲۰ درصد به شکل هگزافلوراید اورانیوم (یو. اف.۶)، ۱۸۴.۱ کیلوگرم و اورانیوم با خلوص ۶۰ ٪ به شکل یو. اف.۶، ۴۴۰.۹ کیلوگرم تخمین زده شده است.
این گزارش حاکی از افزایش ۳۲.۳ کیلوگرمی اورانیوم ۶۰ درصدی ایران و کاهش ۹۰.۴ کیلوگرمی اورانیوم ۲۰ درصدی ایران است. از این رو آژانس در گزارش دیگری نسبت به موجودی اورانیوم غنیشده با خلوص بالا در ایران ابراز نگرانی جدی کرد و گفت که باید به این مساله رسیدگی شود.
گزارش دیگری از دیده بان هستهای سازمان ملل عنوان میکند که بدون از سرگیری اجرای کامل پادمانها در ایران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در موقعیتی نخواهد بود که هیچ گونه نتیجهگیری یا تضمینی در مورد برنامه هستهای ایران ارائه دهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که پس از بازرسی از فردو در ماه مه، دو بازرس چند صفحه از توضیحات این تاسیسات را به جای محل کار آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فردو، به وین بازگرداندند.
بر اساس این گزارش، ایران تصمیم گرفت انتصاب این دو بازرس باتجربه را لغو کند، درحالیکه آژانس آن را غیرقابل توجیه میداند، زیرا این حادثه هیچ گونه نقض محرمانگی را شامل نمیشد.
گزارش دوم آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود که اگرچه این صفحات حاوی توضیحاتی در مورد فضای داخلی تاسیسات بودند، اما شامل محتوایی که امنیت تاسیسات را به خطر بیندازد، نبودند.
