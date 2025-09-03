قتل هولناک برادرزاده با تبر!

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از بازداشت مردی خبر داد که دو ماه پیش پس از مصرف ماده مخدر صنعتی شیشه، برادرزاده خود را به قتل رسانده بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ تقی توئی، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی اظهار کرد: اواسط تیرماه گزارشی مبنی بر کشف جسدی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بام و صفی‌آباد به پلیس اعلام شد.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل و انجام عملیات تحقیقاتی آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی بیان کرد: عامل حادثه، به دلیل مشکلات خانوادگی و عوارض ناشی از مصرف ماده مخدر صنعتی شیشه، با استفاده از تبر برادرزاده خود را به قتل رسانده است.

سرهنگ تویی بیان کرد: این حادثه هولناک پس از دو ماه بررسی‌های پلیسی و تحقیق میدانی روشن شد و پرونده برای رسیدگی قضائی در جریان است.