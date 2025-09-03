En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت‌های تردد محور‌های شمال از ۱۲ تا ۱۵ شهریور

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های تردد در محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۲۱
| |
290 بازدید
محدودیت‌های تردد محور‌های شمال از ۱۲ تا ۱۵ شهریور

به گزارش تابناک، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های تردد در محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد خبر داد. تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۲ شهریور تا ساعت ۶:۰۰ صبح شنبه ۱۵ شهریور در این محور‌ها ممنوع است.

وی افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع خواهد بود. همچنین روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، از ساعت ۱۴:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران مسدود می‌شود و از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ مسیر پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد تصریح کرد: روز شنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۴:۰۰ محدودیت تردد خودرو‌های به مقصد چالوس در آزادراه تهران-شمال اجرا می‌شود. 

از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر پل زنگوله تا تونل البرز به طور کامل بسته می‌شود و از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد بود. 

در صورت کاهش ترافیک، پایان این محدودیت زودتر اعلام خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور همچنین از اعمال محدودیت‌های مشابه روز جمعه ۱۴ شهریور خبر داد و گفت: از ساعت ۱۳:۰۰ محدودیت تردد خودرو‌های به مقصد چالوس آغاز شده و مسیر پل زنگوله تا تونل البرز از ساعت ۱۴:۰۰ مسدود خواهد بود. تردد یک‌طرفه از مرزن‌آباد به سمت تهران نیز از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ برقرار است.

وی درباره محور هراز اعلام کرد: تردد همه تریلر‌ها کماکان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ شهریور حق تردد ندارند. در صورت افزایش ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد همچنین با اشاره به محور فیروزکوه گفت: تردد موتورسیکلت‌ها در این محور نیز از ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه تا ۶ صبح شنبه ممنوع است.

وی در پایان درباره محور فشم اعلام کرد:روز جمعه ۱۴ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم برقرار خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور از رانندگان خواست ضمن رعایت محدودیت‌ها، نکات ایمنی را در سفر‌های خود جدی بگیرند تا شاهد روان شدن ترافیک و کاهش حوادث رانندگی باشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس راهور محورهای شمالی محدودیت تردد خبر فوری
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسیر شمال به جنوب یکطرفه می‌شود
ترافیک پنج کیلومتری شبانه در کندوان و هراز
ممنوعیت تردد کامیون‌ها در محورهای خراسان رضوی تا ۲ شهریور
اعلام محدودیت‌های ترافیکی ۶ روزه در جاده‌های شمالی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z3t
tabnak.ir/005Z3t