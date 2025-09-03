به گزارش تابناک، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیتهای تردد در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد خبر داد. تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۲ شهریور تا ساعت ۶:۰۰ صبح شنبه ۱۵ شهریور در این محورها ممنوع است.
وی افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع خواهد بود. همچنین روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، از ساعت ۱۴:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران مسدود میشود و از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ مسیر پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس یکطرفه خواهد بود.
سرهنگ کرمیاسد تصریح کرد: روز شنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۴:۰۰ محدودیت تردد خودروهای به مقصد چالوس در آزادراه تهران-شمال اجرا میشود.
از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر پل زنگوله تا تونل البرز به طور کامل بسته میشود و از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد بود.
در صورت کاهش ترافیک، پایان این محدودیت زودتر اعلام خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور همچنین از اعمال محدودیتهای مشابه روز جمعه ۱۴ شهریور خبر داد و گفت: از ساعت ۱۳:۰۰ محدودیت تردد خودروهای به مقصد چالوس آغاز شده و مسیر پل زنگوله تا تونل البرز از ساعت ۱۴:۰۰ مسدود خواهد بود. تردد یکطرفه از مرزنآباد به سمت تهران نیز از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ برقرار است.
وی درباره محور هراز اعلام کرد: تردد همه تریلرها کماکان ممنوع است و کامیونها و کامیونتها به جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ شهریور حق تردد ندارند. در صورت افزایش ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.
سرهنگ کرمیاسد همچنین با اشاره به محور فیروزکوه گفت: تردد موتورسیکلتها در این محور نیز از ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه تا ۶ صبح شنبه ممنوع است.
وی در پایان درباره محور فشم اعلام کرد:روز جمعه ۱۴ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ محدودیت یکطرفه از انتهای محور پل حاجیآباد تا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم برقرار خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور از رانندگان خواست ضمن رعایت محدودیتها، نکات ایمنی را در سفرهای خود جدی بگیرند تا شاهد روان شدن ترافیک و کاهش حوادث رانندگی باشیم.
