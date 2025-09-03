En
سکه در مسیر صعودی قرار گرفت

طلا، سکه و دلار، صبح امروز را با کاهش قیمت در بازار شروع و در بازار عصر، دلار به روند کاهشی خود ادامه داد ولی طلا و سکه شاهد افزایش قیمت بودند.
به گزارش تابناکدر بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۳۶ هزارتومان کاهش و با نرخ ۸ میلیون و ۷۳۳ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با ۳۰۰ هزارتومان افزایش، ۹۳ میلیون و ۹۶۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۷۱۰ هزارتومان کاهش، ۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شدند.
نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۵۰ میلیون و ۲۶۰ هزارتومان و ۲۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

 
نرخ دلار در بازار ارز
نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، ۱۰۲.۴۸۰ تومان معامله شد.

