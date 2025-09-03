ابهام در میزبانی آسیایی استقلال

باشگاه استقلال برای میزبانی دیدارهای آسیایی خود چند گزینه روی میز دارد؛ از استادیوم آزادی و شهرقدس گرفته تا ورزشگاه پارس شیراز و حتی امام رضای مشهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ باشگاه استقلال در آستانه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا همچنان تکلیف ورزشگاه میزبان خود را مشخص نکرده است. آبی‌پوشان دو ورزشگاه آزادی و شهر قدس را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده‌اند، اما وضعیت آزادی هنوز مبهم است و مشخص نیست که این استادیوم آماده برگزاری دیدار‌های بین‌المللی خواهد شد یا خیر.

علی تاجرنیا، رئیس هیات‌مدیره استقلال اظهار کرد: «ورزشگاه پارس شیراز یکی از گزینه‌های جدی استقلال برای میزبانی است. علاوه بر آن، برای دور برگشت نیز با مسئولان ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم.»

استقلال روز نهم مهر در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا باید از تیم المحرق بحرین میزبانی کند و تعیین ورزشگاه این مسابقه به دغدغه اصلی مدیران باشگاه تبدیل شده است.