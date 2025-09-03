خبر خوش برای دهک یک تا هفت!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام اجرای طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی، بیان کرد: منابع پرداخت کالابرگ برای هفت دهک تأمین شده و امروز تخصیص منابع به وزارت رفاه صورت می‌گیرد و مانند همیشه توزیع کالابرگ از دهک‌های پایین شروع خواهد شد و به بقیه دهک‌ها تا دهک هفتم خواهد رسید.

وی افزود: ما پول را امروز به وزارت رفاه پرداخت می‌کنیم و از امروز و یا فردا اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم‌چنین اعلام کرد که میزان اعتبار واریزی مانند گذشته بوده و تغییری نخواهد داشت.

تاکنون سه مرحله از طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی به اجرا در آمده که بر اساس آن، برای هر نفر ۳۵۰ و یا ۵۰۰ هزار تومان (بر اساس دهک‌بندی یارانه) پرداخت می‌شود تا افراد بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند. اخیراً نیز رئیس جمهور بر لزوم حمایت از معیشت مردم تأکید کرده بود و رئیس مجلس نیز خواستار اجرای سریع این طرح شده بود.