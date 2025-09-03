En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر خوش برای دهک یک تا هفت!

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی درباره تأمین منابع برای مرحله جدید طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۸۹
| |
483 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام اجرای طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی، بیان کرد: منابع پرداخت کالابرگ برای هفت دهک تأمین شده و امروز تخصیص منابع به وزارت رفاه صورت می‌گیرد و مانند همیشه توزیع کالابرگ از دهک‌های پایین شروع خواهد شد و به بقیه دهک‌ها تا دهک هفتم خواهد رسید.

وی افزود: ما پول را امروز به وزارت رفاه پرداخت می‌کنیم و از امروز و یا فردا اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم‌چنین اعلام کرد که میزان اعتبار واریزی مانند گذشته بوده و تغییری نخواهد داشت.

تاکنون سه مرحله از طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی به اجرا در آمده که بر اساس آن، برای هر نفر ۳۵۰ و یا ۵۰۰ هزار تومان (بر اساس دهک‌بندی یارانه) پرداخت می‌شود تا افراد بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند. اخیراً نیز رئیس جمهور بر لزوم حمایت از معیشت مردم تأکید کرده بود و رئیس مجلس نیز خواستار اجرای سریع این طرح شده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ واریز سازمان برنامه و بودجه
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک اجرا می شود؟
چه کسانی از لیست دریافت کالابرگ حذف می‌شوند؟
پیشنهاد جدید تأمین منابع کالابرگ از عوارض واردات خودرو
تمدید کالابرگ الکترونیک، بدون حذف
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005Z3N
tabnak.ir/005Z3N