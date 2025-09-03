به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی مطهری با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان، بیان کرد: اصل برگزاری کنسرت مشکل شرعی ندارد. مهم نوع موسیقی و محتوایی است که در آنجا ارائه می‌شود. ما موسیقی‌های مختلفی مثل حماسی و عرفانی و غنایی داریم. آنچه که در اسلام اجازه داده نشده است، موسیقی غنایی است، یعنی موسیقی‌ای که افکار و دل‌ها را به سمت مسائل جنسی سوق می‌دهد و موجب خفت و سبکی عقل می‌شود.

اصل برگزاری کنسرت مشکلی ندارد

وی در ادامه اظهار کرد: در شرایط امروز ما، اگر بناست کنسرتی برگزار شود، به نظر من بیشتر باید جنبه حماسی و تقویت روحیه جهاد و حس مبارزه با دشمن داشته باشد. در این شرایط اگر بنا باشد کنسرت‌هایی با موسیقی و محتوای غنایی و عشقی برگزار شود، روحیه مقاومت و اراده مردم را سست می‌کند؛ بنابراین اصل برگزاری کنسرت مشکلی ندارد، مهم محتوای آن است.

مخالفان انتظار دارند شجریان کنسرتی در مخالفت با نظام برگزار کند

نایب رئیس مجلس دهم تصریح کرد: حاشیه سازی‌ها و حرف‌های مخالفان نظام در خصوص کنسرت آقای شجریان جنبه سیاسی دارد. آنها در واقع انتقاد دارند که چرا شما در مسیر نظام حرکت می‌کنی. انتظار دارند ایشان کنسرت‌هایی در مخالفت با نظام برگزار کند. می‌خواهند کنسرت، مختص به خودشان برای ضربه زدن به نظام باشد. این تصمیم آقای شجریان است که در این شرایط خاص برای تقویت همبستگی مردم کنسرت برگزار کند.