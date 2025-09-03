En
اگر اسنپ‌بک برگشت، سکه‌ها را برگردانید

نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره تلویحی به سکه‌هایی که زمانی به ظریف داده شد، گفت: اگر اسنپ بک برگشته، لطفا سکه‌ها را نیز برگردانید.
اگر اسنپ‌بک برگشت، سکه‌ها را برگردانید

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ محمد سبزی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه ساوه و زرندیه در حوزه احداث نیروگاه خورشیدی پیشگام است، گفت: امروز برق مورد نیاز ساوه ۴۰۰ مگاوات است که برای تولید ۲ هزار مگاوات برنامه ریزی شده، اما تنها ۱۰۰ مگاوات به مدار آمده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در ادامه در تذکر خود خطاب به رئیس جمهور گفت: قرار بود به هر میزان برق به مدار می‌آید از قطعی برق منطقه جلوگیری شود، اما همچنان برق صنایع، خانگی و کشاورزی قطع می‌شود و زمانی که از مسئولان استانی سؤال می‌کنیم می‌گویند قطعی از سمت تهران است. مسئولان بدانند که رضایتمندی مردم در تأمین آب و برق و معیشت است.

وی در ادامه با اشاره تلویحی به سکه‌هایی که زمانی به واسطه برجام به ظریف داده شد، گفت: اگر اسنپ برگشت پس لطفا سکه‌ها را نیز برگردانید.

سبزی افزود: بیش از یک سال است که از قرعه کشی برای تحویل زمین جهت احداث مسکن به مردم گذشته و آنها همچنان در انتظار هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در پایان با اشاره به بیانیه مغرضانه کشور‌های حاشیه خلیج فارس علیه ایران گفت: اگر تصور کرده‌اید شرایط جنگی است و ما کوتاه می‌آییم باید بدانید که این بوی کبابی که به مشام شما رسیده، خر است که داغ کرده‌اند. گنده لات‌های دنیا نیز امروز به غلط کردن افتاده‌اند پس شما نیز مقابل ایران نایستید و در کنار ما باشید که به نفع شماست و با اسرائیل مقابله کنید که دشمن جان منطقه است.

