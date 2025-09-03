En
شوک بزرگ به سپاهان

با توجه به اینکه قرارداد ریکاردو آلوز با تراکتور تا پیش از پایان فصل نقل‌و‌انتقالات فسخ نشده است، این بازیکن نمی‌تواند تا نیم‌فصل تیم سپاهان را همراهی کند.
شوک بزرگ به سپاهان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی فصول گذشته تراکتور، در حالی که به تازگی قرارداد خود با این باشگاه را به مدت سه فصل تمدید کرده بود، بدون فسخ قرارداد با این تیم راهی سپاهان اصفهان شد تا یک پرونده جنجالی دیگر در فوتبال ایران شکل بگیرد.

باشگاه تراکتور هم در واکنش به این اقدام از ریکاردو آلوز و باشگاه سپاهان به فیفا شکایت کرد و حالا شنیده می‌شود قرار است یک جلسه مصالحه بین طرفین در فدراسیون فوتبال برگزار شود.

آلوز حدود یک ماه پیش (۱۶ مرداد ماه) قرارداد خود با باشگاه سپاهان را امضا کرد، اما با توجه به اینکه تراکتوری‌ها قرارداد سه ساله او را در سازمان لیگ ثبت کرده بودند، کارت بازی این بازیکن برای تراکتور صادر شد و سازمان لیگ هم به صورت رسمی اعلام کرد که آلوز فعلاً بازیکن تیم تبریزی است.

این در حالی است که تاریخ نقل‌و‌انتقالات لیگ برتر در تاریخ ۲۹ مرداد ماه به پایان رسیده است و پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان لیگ نشان می‌دهد با توجه به اینکه قرارداد آلوز تا پیش از این تاریخ فسخ نشده است، بنابراین این بازیکن نمی‌تواند قرارداد خود با سپاهان را حداقل تا نیم‌فصل ثبت کند و باید حداقل تا نیم‌فصل (باز شدن دوباره پنجره نقل‌وانتقالات لیگ برتر) دور از میادین باشد.

یک مقام آگاه در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: «قرارداد آلوز با تراکتور فسخ نشده و این بازیکن تا این لحظه در لیست سرخپوشان تبریزی قرار دارد و قراردادش جاری است؛ بنابراین او بازیکن آزاد نیست و سپاهان تا نیم‌فصل نمی‌تواند قرارداد او را ثبت کند. تنها راه حل این موضوع آن است که فیفا به‌عنوان نهاد مرجع، اعلام کند آلوز بازیکن آزاد است که به نظر می‌رسد این پروسه هم بسیار طولانی است و فکر نمی‌کنم این بازیکن تا نیم‌فصل بتواند برای سپاهان بازی کند».

