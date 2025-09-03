En
سرژ اوریه؛ ستاره خبرساز و جنجال‌‌آفرین/ هپاتیت، مصدومیت و خبرهای ضدونقیض

ستاره‌ای که حضورش در فوتبال ایران بازتاب جهانی داشت و تعدادی از رسانه‌های معتبر به مسیر جدید او پرداختند، فعلاً درگیر هپاتیت و مصدومیت است. به نظر می‌رسد فعلاً شاهد بازی سرژ اوریه با پیراهن پرسپولیس نخواهیم بود.
سرژ اوریه؛ ستاره خبرساز و جنجال‌ساز/ هپاتیت، مصدومیت و خبرهای ضدونقیض

فرید زرینه، رئیس کمیته پزشکی باشگاه پرسپولیس، گفت: «معاینه بازیکن توسط کادر پزشکی تیم انجام شده است. بر اساس گزارشی که به کمیته پزشکی ارسال شد، با توجه به معاینات، سرژ اوریه با کشیدگی عضله روبه‌رو است.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فصل نقل‌وانتقالات فوتبال ایران تمام شده، دو هفته از بازی‌های فصل جدید برگزار شده و تیم ملی هم با حضور در تورنمنت کافا دو بازی ابتدایی خود را پشت سرگذاشته، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از خبر‌های فوتبال‌مان به یک نام خاص اختصاص دارد. نامی که قرار بود حضورش به فوتبال ایران اعتبار بیشتری بدهد و در حالی که تعدادی از ستاره‌های فصل گذشته تصمیم به ترک ایران گرفتند، پرسپولیس سراغ سرژ اوریه رفت و موفق شد او را برای پرو پیراهن سرخ متقاعد کند و در ادامه امضای قرارداد. اما به نظر می‌رسد همه‌چیز از همین جا آغاز شد؛ امضای قرارداد قبل از آزمایش‌های پزشکی!

سرژ اوریه جزو معدود ستاره‌هایی است که با سابقه قهرمانی در پنج لیگ معتبر اروپایی، راهی فوتبال ایران شده است. مدافعی که سابقه بازی در پاری‌سن‌ژرمن، تاتنهام و ویارئال را در کارنامه دارد و در تیم ملی ساحل عاج نیز ستاره‌ای تثبیت‌شده است. اوریه دو بار همراه PSG به قهرمانی لیگ فرانسه رسید و در حالی به پرسپولیس ملحق شد که هنوز انگیزه‌های بالایی برای بازی و بازگشت به اوج دارد.

در واقع پس از اعلام خبر رسمی و مسجل شدن حضور اوریه ۳۲ ساله در پرسپولیس، تعدادی از رسانه‌های معتبر خارجی به این موضوع پرداختند و در واقع خرید بزرگ پرسپولیسی‌ها حسابی خبرساز شد. رسانه‌هایی، چون اکیپ، لوپاریزین و فوت‌مرکاتو در گزارش‌هایی به این انتقال پرداختند. لوپاریزین در بخشی از مطلب خود نوشت: «فصل جدیدی و غیرمنتظره‌ای در کارنامه سرژ اوریه باز شده است. این مدافع کناری ۳۲ ساله ساحل عاج که از پایان قراردادش با گالاتاسرای در ژوئیه به‌صورت آزاد بود، قراردادش را با پرسپولیس، تیم سوم لیگ ایران در فصل گذشته، امضا کرد. با این چالش جدید، اوریه پنجمین لیگ خارجی خود را تجربه خواهد کرد؛ پس از لیگ یک فرانسه، لالیگا اسپانیا، لیگ برتر انگلیس و سوپرلیگ ترکیه. از زمان ترک تاتنهام در تابستان ۲۰۲۱، این ملی‌پوش با ۹۳ بازی ملی و ۴ گل، مسیر حرفه‌ای خود را در ویارئال، ناتینگهام فارست، گالاتاسرای و حالا تهران دنبال کرده است.»

اما زمان زیادی از تمام این خبر‌های قابل‌توجه درباره سرژ اوریه نگذشته بود که به‌یکباره جنجال‌ها آغاز شد. ماجرای رسانه‌ای شدن ابتلای این بازیکن به هپاتیت، برای مدتی جو فوتبال ایران را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و کار تا جایی پیش رفت که حتی وزارت بهداشت هم مجبور به واکنش شد. بیم انتقال بیماری به همبازی‌ها و حتی بازیکنان تیم حریف، باعث شد شایعه‌ای منتشر شود که سپاهان خواهان لغو بازی با پرسپولیس در هفته دوم لیگ شده است. گرچه چنین اتفاقی نیفتاد؛ سرژ اوریه همراه پرسپولیس به اصفهان رفت، بازی برگزار شد و شاگردان وحید هاشمیان هم نخستین برد خود در فصل جدید را جشن گرفتند.

در میان تمام خبر‌های ضدونقیض و بعضاً جنجالی، چون احتمال فسخ قرارداد و پرداخت غرامت به بازیکن، صحبت‌های مسئولان باشگاه و البته زهره هراتیان رئیس ایفمارک، همچون آبی روی آتش بود. پیمان حدادی، رییس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس یک هفته پیش در خصوص وضعیت سرژ اوریه گفت: «سرژ اوریه در ترکیه یک سری تست پزشکی سی‌تی اسکن،‌ ام.آر‌.آی و عضلانی داده بود. او در تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن هم این بیماری را داشت و همزمان دارو مصرف می‌کرد و نوع بیماری‌اش واگیردار نیست. در آخرین تیمش به او گفتند نیاز نیست دارو مصرف کند و به همین علت قطع شد. در جلسه کمیته انضباطی مشخص شد مشکل خاصی نیست و فکر می‌کنم از بازی بعدی او را خواهیم داشت. جا دارد از مسئولان ایفمارک هم تشکر کنیم و فکر می‌کنم این موضوع حل شده باشد. اگر کادرفنی صلاح بداند او را در بازی هفته سوم خواهیم داشت.»

سرژ اوریه؛ ستاره خبرساز و جنجال‌ساز/ هپاتیت، مصدومیت و خبرهای ضدونقیض

در حالی که هواداران پرسپولیس امیدوار بودند با کاهش ویروس فعال در بدن سرژ اوریه، این بازیکن مجوز حضور در مسابقات را دریافت کند و در ترکیب تیمش به میدان برود، خبر جدیدی منتشر شد و اوضاع را تغییر داد. پزشک پرسپولیس اعلام کرد که او دچار کشیدگی عضله شده و به همین دلیل تست ام.آر.‌آی را هم پشت سر گذاشته است. فرید زرینه، رئیس کمیته پزشکی این باشگاه، گفت: «معاینه بازیکن توسط کادر پزشکی تیم انجام شده است. در حال حاضر یک تیم پزشکی کامل برای زیر نظر داشتن این موارد مستقر است. بر اساس گزارشی که به کمیته پزشکی ارسال شد، با توجه به معاینات، سرژ اوریه با کشیدگی عضله روبه‌رو است». براساس آنچه برخی منابع مدعی شدند، این بازیکن برای بررسی دقیق‌تر تحت ام.آر.‌آی قرار گرفت و پس از آماده شدن گزارش، وضعیت دقیق او مشخص خواهد شد، اما به هر حال با توجه به شرایط او حداقل دو هفته برای بازگشت به میادین زمان نیاز خواهد داشت و در صورتی که آسیب بیشتری به فیبر عضلانی وارد شود، این زمان می‌تواند تا یک ماه هم افزایش پیدا کند.

آمادگی اوریه در حالت عادی نیز با ابهام مواجه بود و هواداران منتظر بودند عملکرد او را درون زمین ببینند، اما بعد از ماجرا‌های بیماری او، حالا مصدومیت مدافع راست سابق تاتنهام و پی‌اس‌جی، اوضاع را برای او و تیمش پیچیده‌تر کرده است. گرچه زهره هراتیان، رئیس ایفمارک بار دیگر توضیحات جدیدی ارائه داد و گفت: «یک روند پزشکی برای این بازیکن پیش می‌رود و اگر شرایط خوب باشد می‌توانند مجوز بازی را دریافت کنند. شما باید توجه کنید ۳۰۰ میلیون نفر مبتلا به هپاتیت وجود دارد که بیشتر آنها در قاره آفریقا هستند. من به صورت کلی می‌گویم هیچ منع مطلقی برای اینکه بازیکن مبتلا به هپاتیت فوتبال بازی کند، وجود ندارد، چون انتقال شیوه به این شکل است که خیلی بعید است پیش بیاید. اما ما سلامت بازیکن و احتمال انتقال بازیکن را در نظر می‌گیریم. اجازه بدهید روند را پیش ببریم و وقتی به عددی رسید که خیال‌مان راحت شد، دیگر مشکلی برای بازیکن پیش نیاید.»

