سرنوشت کنسرت همایون شجریان؛ لغو یا تغییر مکان؟

با اظهارات همایون شجریان و پس از آن مصاحبه علیرضا زاکانی شهردار تهران این سوال پیش می‌آید که آیا بالاخره کنسرت، لغو شده است یا اینکه فقط مکان برگزاری آن تغییر خواهد داشت؟
سرنوشت کنسرت همایون شجریان؛ لغو یا تغییر مکان؟

همایون شجریان با انتشار پستی از لغو کنسرت رایگان خود در میدان آزادی خبر داد. اما سپه زاکانی از پیگیری برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی خبر داد.

به گزارش تابناک، همایون شجریان ساعاتی پیش اعلام کرد: «عزیزان آن چیزی که حدس می‌زدم آخر سر همان شد. تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه‌ی ورود نگرفته و به نظر می‌آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد... به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت.» این اظهارات نشان‌دهنده تصمیم قطعی برای لغو برنامه می‌تواند باشد.

در مقابل، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد که کنسرت لغو نشده و محل برگزاری آن به ورزشگاه آزادی تغییر کرده است. این خبر پس از اطلاعیه شجریان منتشر شد و جزییات بیشتری درباره هماهنگی‌ها ارائه نشد.

 

لغو یا تغییر مکان؟ کدام محتمل‌تر است؟

اظهارات همایون شجریان، به‌عنوان برگزارکننده اصلی، با صراحت از لغو کنسرت سخن می‌گوید. او به موانع لجستیکی مانند عدم اجازه ورود تجهیزات و چالش مدیریت جمعیت اشاره کرده و با عبارت « به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت» و اشاره به «آرزوی محال»، پایان کار را اعلام کرده است. این لحن قاطع، احتمال لغو را تقویت می‌کند.

هرچند روز گذشته در نشست خبری سحر فروزان مدیر برنامه‌های همایون شجریان اعلام کرده بود که برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی یا تخت جمشید ر سال‌های گذشته از سوی ما پیگیری شده بود و حالا قرار بر اجرای خیابانی است. شاید همین موضوع انگیزه‌ای برای همایون شجریان باشد تا برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی را بپذیرد.

سرنوشت کنسرت همایون شجریان؛ لغو یا تغییر مکان؟

از سوی دیگر، زاکانی با اشاره به پیگیرهای انجام گرفته از تغییر مکان به ورزشگاه آزادی خبر داده است. نبود واکنش درباره این تغییر از سوی شجریان یا تیم او، ابهاماتی درباره امکان اجرای این تصمیم ایجاد می‌کند.

با توجه به تاکید شجریان و فقدان اطلاعات تکمیلی درباره تغییر مکان، به نظر می‌رسد باید در انتظار نهایی و خبر تایید شده از سوی طرفین باشیم. البته اعلام شهردار می‌تواند نشانه تلاش برای یافتن راه‌حل باشد، هرچند تحقق آن نیازمند هماهنگی و رفع موانع است.

به نظر می‌رسد عدم هماهنگی بین وزارت ارشاد و شهرداری یکی از عوامل اصلی لغو این کنسرت باشد. در آخرین خبر معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد که شهرداری در این باره مسئولیت مستقیم در اجرا نداشته ولی از باب دلسوزی و همکاری آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
12
2
پاسخ
اتفاقا ورزشگاه آزادی بهتره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
عزیز رایگانه اونجا گنجایش جمعیت میلیونی نداره
عمو صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
3
0
پاسخ
حالا یه کنسرت اینقدر هم‌مهم نیست دستش درد نکنه که میخواست حال دل مردم کمی خوب بشه که نشد یا نبود یا ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
2
پاسخ
جالبه دوباره بین مسئولان قضیه من نبودم کی بود کی بود مطرح شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
2
پاسخ
این دلسوزی برای مردم توسط شهرداری که حقوق آنها توسط همین مردم تامین و پرداخت میشه کمی جای تامل داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
2
پاسخ
برگزار بشه یا نشه هیچ چیز عوض نشده و نخواهد شد
