چین به دنبال اتحاد با هند علیه آمریکا؟!

فشار آمریکا به هند برای نخریدن نفت روسیه، هند را به چین نزدیک کرده است. «وانگ ون» رئیس اجرایی مؤسسه مطالعات مالی چونگیانگ با اشاره به بهبود روابط پکن و دهلی نو اعلام کرد: «اژدها و فیل «خرد آن را دارند» که اختلافات و درگیری‌های مرزی خود را حل‌وفصل کنند. ما نسبت به ازسرگیری روابط دوجانبه میان چین و هند بسیار هیجان‌زده هستیم. در هفت سال گذشته، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند هیچ دیداری با مقامات چینی نداشت و مناقشات مرزی تأثیر زیادی بر روابط دو کشور گذاشته بود. اکنون به نظر می‌رسد دو قدرت بزرگ آسیا می‌توانند در کنار یکدیگر بنشینند و در برابر هژمونی آمریکا متحد شوند. این تحول بسیار مهم و هیجان‌انگیز است و ما انتظار داریم روابط دوجانبه بسیار بهتر از گذشته شود. هر دو کشور دارای خرد و درایت لازم برای حل اختلافات مرزی هستند و آینده روابط چین و هند امیدوارکننده خیلی خوب خواهد بود.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.