به دنبال گرانی نرخ دلار، در روزهای اخیر و هفته ای که گذشت بازار خودرو نیز به تبع آن دچار تکانه های شدید شد و قیمت ها رکورد جدیدی زد.

افزایش نرخ دلار در روز‌های گذشته بازار خودرو را هم تکان داد و درخودرو‌های داخلی تغییرات قیمت کاملا محسوس است و همین مساله خریداران را در فاز احتیاطی برده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رصد قیمتی از سایت‌های اینترنتی فروش خودرو نشان می‌دهد که در بخش محصولات داخلی این هفته شاهد افزایش قیمت بودیم به طوری که دراکثر محصولات سایپا و ایران خودرو رکورد‌های جدیدی به ثبت رسید.

در بین محصولات ایران‌خودرو، آریسان ۲ ارتقا یافته صفر۶۶۶ میلیون تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۱۶ میلیون تومان افزایش را نشان می‌دهد همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU ۵ فرمان هیدرولیک صفر کیلومتر مدل ۱۴۰۴ نیز به ۹۰۰ میلیون تومان رسید که این خودرو هفته گذشته ۸۳۵ میلیون تومان بود و رشد ۶۵ میلیون تومانی در بازار داشته است.

تارا دنده‌ای V ۱ مدل ۱۴۰۳ با قیمت ۸۷۰ میلیون تومان عرضه شد که از اول شهریور ماه ۵ میلیون تومان رشد داشته است. همچنین سمند سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ امروز با قیمت ۹۵۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

محصولات سایپا هم روند افزایش قیمت را حفظ کرده است؛ به طوری که اطلس G دنده‌ای صفر ۶۷۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد که افزایشی ۲۸ میلیون تومانی در مقایسه با روز‌های گذشته را به ثبت رسانده است همچنین قیمت پراید وانت ۱۵۱ SE تیپ DA با لاینر مدل هم ۴۶۵ میلیون تومان شد که ۵ میلیون تومان بیشتر از روز گذشته است.

ساینا GLX دنده‌ای دوگانه‌سوز صفر هم ۶۳۵ میلیون تومان شد که افزایشی ۴۵ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته دارد همچنین سهند S دنده‌ای بنزینی به ۶۵۰ میلیون تومان رسید که در یک روز ۱۵ میلیون تومان گران شد.

شاهین G دنده‌ای نیز از جمله محصولاتی بود که با جهش ۳۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید و البته محصول پرتقاضا سایپا، کوییک GX L است که با قیمت ۵۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که نسبت به ابتدای سال ۴۰ میلیون تومان گران‌تر شده است.