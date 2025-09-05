En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

بازار خودرو لرزید/ این خودرو‌های داخلی نجومی شد

به دنبال گرانی نرخ دلار، در روزهای اخیر و هفته ای که گذشت بازار خودرو نیز به تبع آن دچار تکانه های شدید شد و قیمت ها رکورد جدیدی زد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۴۵
| |
609 بازدید

افزایش نرخ دلار در روز‌های گذشته بازار خودرو را هم تکان داد و درخودرو‌های داخلی تغییرات قیمت کاملا محسوس است و همین مساله خریداران را در فاز احتیاطی برده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رصد قیمتی از سایت‌های اینترنتی فروش خودرو نشان می‌دهد که در بخش محصولات داخلی این هفته شاهد افزایش قیمت بودیم به طوری که دراکثر محصولات سایپا و ایران خودرو رکورد‌های جدیدی به ثبت رسید. 

در بین محصولات ایران‌خودرو، آریسان ۲ ارتقا یافته صفر۶۶۶ میلیون تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۱۶ میلیون تومان افزایش را نشان می‌دهد همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU ۵ فرمان هیدرولیک صفر کیلومتر مدل ۱۴۰۴ نیز به ۹۰۰ میلیون تومان رسید که این خودرو هفته گذشته ۸۳۵ میلیون تومان بود و رشد ۶۵ میلیون تومانی در بازار داشته است.

تارا دنده‌ای V ۱ مدل ۱۴۰۳ با قیمت ۸۷۰ میلیون تومان عرضه شد که از اول شهریور ماه ۵ میلیون تومان رشد داشته است. همچنین سمند سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ امروز با قیمت ۹۵۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

محصولات سایپا هم روند افزایش قیمت را حفظ کرده است؛ به طوری که اطلس G دنده‌ای صفر ۶۷۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد که افزایشی ۲۸ میلیون تومانی در مقایسه با روز‌های گذشته را به ثبت رسانده است همچنین قیمت پراید وانت ۱۵۱ SE تیپ DA با لاینر مدل هم ۴۶۵ میلیون تومان شد که ۵ میلیون تومان بیشتر از روز گذشته است.

ساینا GLX دنده‌ای دوگانه‌سوز صفر هم ۶۳۵ میلیون تومان شد که افزایشی ۴۵ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته دارد همچنین سهند S دنده‌ای بنزینی به ۶۵۰ میلیون تومان رسید که در یک روز ۱۵ میلیون تومان گران شد. 

شاهین G دنده‌ای نیز از جمله محصولاتی بود که با جهش ۳۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید و البته محصول پرتقاضا سایپا، کوییک GX L است که با قیمت ۵۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که نسبت به ابتدای سال ۴۰ میلیون تومان گران‌تر شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو قیمت خودروی صفر قیمت محصولات ایران خودرو قیمت محصولات سایپا قیمت 206 قیمت 207
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت، مخالف افزایش ۲۵ درصدی نرخ خودرو/مردم چقدر خودرو را گران تر از کارخانه می خرند؟
پیچ تند قیمتی در بازار خودرو/ این خودرو‌ها گران شدند
این خودرو‌های داخلی ارزان شد/ افت قیمت خودرو ادامه دار است؟
تله جدید «ایران خودرو» پیش پای خریداران/ با خرید این خودرو پول تان را دور ریخته‌اید
با ۵۰۰ میلیون تومان چه خودرویی بخریم؟/ قیمت خودرو‌های داخلی در بازار امروز+جدول
برندگان لاتاری ایران خودرو چقدر سود به جیب می‌زنند؟/سود چندصد میلیونی در جیب این افراد
این خودرو‌ها ارزان شد/ دورنمای مبهم بازار خودرو ادامه دار است؟
این خودرو‌های داخلی ارزان شد/ ساینا و دنا در قله گرانی‌ها
این خودرو‌ها گران شد / تب دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت
قیمت خودرو در آستانه عید زیر ذره‌بین
کدام خودرو‌ها بیشترین تغییرات قیمتی را داشتند؟/طرح های پیش فروش هم چاره ساز نشد
قیمت خودرو‌های داخلی بعد از ایام نوروز / کدام خودرو‌ها بیشترین گرانی را تجربه کردند؟
شوک قیمتی جدید به بازار خودرو/ کدام خودرو‌ها گران شدند؟
این خودرو‌ها یک شبه ۵۰ میلیون تومان گران شدند/شوک جدید به بازار خودرو
رونمایی از قیمت جدید خودروهای لاکچری در بازار/ خودرو چینی و کره ای چند؟
قیمت محصولات سایپا یکشنبه چهارم دی ۱۴۰۱
قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا +جدول
قیمت روز خودروهای داخلی 1400
بهترین راه برای پیدا کردن قیمت منصفانه خودرو دست‌دوم
ابقای عجیب مدیرعاملی که سرنخواستنش دعوا بود/ لابی های آقای مدیرعامل بالاخره جواب داد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z2f
tabnak.ir/005Z2f