یمن: هیچ خط قرمزی نداریم، انتقام سخت ادامه دارد!

نیروهای مسلح یمن از عملیاتی دوگانه با دو موشک بالستیک علیه اهداف حساس در اراضی اشغالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۳۹
| |
437 بازدید
|
۴

یمن: هیچ خط قرمزی نداریم، انتقام سخت ادامه دارد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز-چهارشنبه- اعلام کرد: این عملیات نظامی دوگانه در تل‌آویو با استفاده از دو موشک بالستیک که یکی از آنها موشک ترکش‌زن با کلاهک‌های چندگانه بود، انجام گرفت.

وی افزود: برای دومین بار از موشک ترکش‌زن فلسطین ۲ با کلاهک‌های چندگانه استفاده کردیم. عملیات نظامی دوگانه را با موشک‌های فلسطین۲ و ذوالفقار علیه اهداف حساس در شهر اشغالی یافا (تل‌آویو) انجام دادیم. این عملیات اهداف خود را با موفقیت محقق کرد و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها و تعلیق فعالیت فرودگاه شد.

وی گفت: این عملیات پیروزی برای یاری کردن ملت فلسطین و برادرانمان در نوار غزه و در چارچوب پاسخ اولیه به تجاوز علیه کشور ما بود. دشمن جنایتکار مرتکب شنیع‌ترین جنایت‌ها علیه دو میلیون مسلمان در غزه در سایه سکوت و بی‌توجهی دو میلیارد مسلمان شده است.

طبق گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: کسی که مسلمان است و نبی اکرم (ص) را قبول دارد در برابر جنایت نسل کشی تماشاگر نمی‌ماند. دشمن صهیونیستی در امنیت و ثبات نخواهد بود و عملیات ما در مرحله آتی با روندی روزافزون ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که به دنبال نبرد هوایی پدافند هوایی یمن برای رهگیری موشک یمنی طی ساعات قبل، در نقطه‌ای در منطقه مرکزی سرزمین‌های اشغالی فلسطین، آتش‌سوزی رخ داد.

در ساعاتی پیش شلیک موشکی از یمن به منجر به تعطیلی فرودگاه بن گوریون و به صدا درآمدن آژیر‌های خطر در مرکز اراضی اشغالی شد.

این حمله و آتش‌سوزی پس از آن رخ داد که نیرو‌های مسلح یمن دیروز سه‌شنبه اعلام کردند که با استفاده از تعدادی پهپاد و یک موشک کروز، پنج عملیات نظامی ویژه علیه اشغالگران اسرائیلی انجام دادند.

به گفته یک منبع نظامی در صنعا که با الاخبار صحبت کرد، تشدید جدید درگیری‌ها توسط یمن «به عنوان بخشی از یک استراتژی نظامی جدید و بدون هیچ خط قرمزی» صورت می‌گیرد.

در همین راستا، «ضیف الله الشامی»، عضو دفتر سیاسی انصارالله از «وجود غافلگیری‌های واقعی علیه دشمن اسرائیلی» خبر داد.

او در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «ما غافلگیری‌های واقعی داریم که نه دوست و نه دشمن انتظار آن را ندارند. ذخایر نظامی ما دارای قابلیت‌های عظیمی هستند.»

وی افزود: «ما غافلگیری‌های زیادی داریم و صنعا تاکتیک‌های جدید و استراتژی‌های پیشرفته‌ای در همه زمینه‌ها دارد.»

یحیی سریع حمله موشکی انصارالله یمن
حاج کاظم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
1
پاسخ
این برادران یمنی هم جور بقیه را می کشند.در جنگی که واقعا بهشان ربط مستقیمی ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
1
پاسخ
دمتون گرم آفرین به غیرت عربیتان , شما ها هزار بار مرد تر از تمام کشورهای عرب خسته هستید که ازنظر تجهیزات نظامی جلوتر ازشما ولی از نظر شهامت دربرابرتان هیچی نیستند
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
خودزنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
وقتی چیزی برای از دست دادن نداری و جان مردمت برات مهم نیست!
