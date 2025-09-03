En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ظفرقندی: تحریم‌ها روی دارو تاثیر دارد، اما تدبیر کردیم!

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: نمی آیند بگویند ما دارو را تحریم می کنیم ولی در مبادله ارز یا مواد اولیه‌ای که برای دارو لازم است ما باید تامین ارز بکنیم؛ طبیعتاً مبادله ارز در تحریم‌ها دچار مشکل می شود و بحث تهیه دارو بایستی از این مکانیزم های خاصی انجام شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۳۵
| |
346 بازدید

واکنش ظفرقندی به تخلف وزارت بهداشت در جذب دانشجوی پزشکی!

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اساسا تحریم علیرغم ادعای مدعیان حقوق بشر روی دارو تاثیر دارد؛ این تاثیر را ما با مکانیزم هایی باید به حداقل برسانیم.

نمی آیند بگویند ما دارو را تحریم می کنیم ولی در مبادله ارز یا مواد اولیه‌ای که برای دارو لازم است ما باید تامین ارز بکنیم؛ طبیعتاً مبادله ارز در تحریم‌ها دچار مشکل می شود و بحث تهیه دارو بایستی از این مکانیزم های خاصی انجام شود.

خوشبختانه ما پیش بینی لازم را کردیم و من می توانم الان اعلام بکنم که کمبودهای دارویی ما نسبت به سال قبل خیلی کمتر شده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ظفرقندی وزیربهداشت دانشجوی پزشکی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیفیت آموزش پزشک عمومی به شدت خراب است
خبرخوش وزیر بهداشت برای دستیاران
زمان آغاز ثبت‌نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۱ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۱۰ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z2V
tabnak.ir/005Z2V