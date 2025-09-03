به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اساسا تحریم علیرغم ادعای مدعیان حقوق بشر روی دارو تاثیر دارد؛ این تاثیر را ما با مکانیزم هایی باید به حداقل برسانیم.

نمی آیند بگویند ما دارو را تحریم می کنیم ولی در مبادله ارز یا مواد اولیه‌ای که برای دارو لازم است ما باید تامین ارز بکنیم؛ طبیعتاً مبادله ارز در تحریم‌ها دچار مشکل می شود و بحث تهیه دارو بایستی از این مکانیزم های خاصی انجام شود.

خوشبختانه ما پیش بینی لازم را کردیم و من می توانم الان اعلام بکنم که کمبودهای دارویی ما نسبت به سال قبل خیلی کمتر شده است.