نکات طلایی برای سفارش سررسید اختصاصی 1405

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، بسیاری از کسب‌وکارها به دنبال راهی مؤثر برای تبلیغات و حفظ ارتباط با مشتریان هستند. یکی از ابزارهای کاربردی و هوشمندانه برای این منظور، سررسید اختصاصی است. سررسید نه‌تنها وسیله‌ای برای برنامه‌ریزی روزانه است، بلکه می‌تواند پیام برند را در طول سال به شکلی مؤثر و ماندگار منتقل کند.

چرا سررسید اختصاصی؟

سررسید اختصاصی، برخلاف نمونه‌های عمومی، به طور کامل با هویت برند شما هماهنگ می‌شود. از چاپ لوگو و رنگ سازمانی گرفته تا طراح صفحات داخلی و صفحات داخلی و صفحات معرفی خدمات، همه چیز قابل شخصی‌سازی است. این ویژگی‌ها موجب می‌شود سررسید اختصاصی به عنوان یک ابزار تبلیغاتی مؤثر، متمایز و به‌یادماندنی عمل کند.

*یادآوری مداوم برند

مشتریانی که روزانه از سررسید استفاده می‌کنند، نام و لوگوی برند شما را مکرراً مشاهده خواهند کرد. این تکرار باعث ایجاد اثرگذاری در ناخودآگاه و تثبیت برند در ذهن مشتری می‌شود.

*ارزش افزوده برای مشتری

سررسید هدیه‌ای است که کاربردی بودن آن برای مشتری ارزش ایجاد می‌کند. برخلاف بروشورها یا کارت‌های تبلیغاتی که ممکن است دور انداخته شوند، سررسید معمولاً تا پایان سال نگهداری می‌شود.

*برقراری ارتباط ماندگار

با طراحی اختصاصی، می‌توانید اطلاعات تماس، معرفی خدمات و حتی کاربرد های خاصی را در صفحات ابتدایی یا پایانی سررسید قرار دهید که باعث ارتباط مؤثرتر با مشتری می‌شود.

انواع سررسید و انتخاب هوشمندانه

تیج با توجه به نیازهای متنوع سازمان‌ها، انواع مختلفی از سررسیدها را طراحی و تولید می‌کند. هر نوع دارای ویژگی‌ها و کاربرد خاص خود است:

۱. سررسید روزانه

مناسب برای افرادی که یادداشت‌برداری روزانه دارند. طراحی آن به‌گونه‌ای است که هر روز در یک صفحه جداگانه قرار می‌گیرد.

۲. سررسید هفتگی

برای افرادی که دید کلی‌تری از هفته می‌خواهند. این نوع سررسید برای مدیران و برنامه‌ریزان مناسب است.

۳. سررسید ماهانه

بیشتر جنبه یادداشت نویسی دارد و مناسب برای افرادی است که یادداشت های مهمی مانند خلاصه جلسات یا خلاصه شرکت در همایش و رویدادها را ثبت می کنند.

۴. سررسید اروپایی، وزیری، رقعی، جیبی

بر اساس ابعاد می‌توان انتخاب کرد: سررسید اروپایی سایز بسیار خوش دست برای استفاده روزمره در همه شرایط؛ سررسید وزیری رسمی‌تر و بزرگ‌تر است؛ سررسید رقعی متوسط و مناسب کیف‌های دستی؛ سررسید جیبی هم سبک و مناسب پرسنل یا استفاده روزمره.

ویژگی‌های قابل شخصی‌سازی در سررسید 1405 تیج

* چاپ لوگو در صفحات داخلی و روی جلد

* رنگ‌بندی منطبق با هویت بصری برند

* طراحی فرمت اختصاصی (درباره ما، خدمات، پروژه‌ها، افتخارات)

* افزودن صفحات یادداشت، نمودار، جدول برنامه‌ریزی و...

* چاپ رنگی یا تک‌رنگ بسته به نیاز

جلد و نوع صحافی

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های یک سررسید، ظاهر آن است. تیج برای جلد سررسیدها گزینه‌های متنوعی ارائه می‌دهد:

* جلد چرم مصنوعی یا ترمو با امکان داغی و لیزر

* جلد سلفونی، سخت، پارچه‌ای و ترمو

* صحافی فنری، دوختی یا کلاسوری

کیفیت چاپ و کاغذ

در تیج، از ماشین‌آلات به‌روز چاپ و برش استفاده می‌شود که باعث افزایش کیفیت نهایی می‌شود. همچنین:

* کاغذ ۷۰ گرم اندونزی با گرماژ مناسب برای جذب خوب جوهر

* چاپ چهار رنگ افست برای تصاویر دقیق‌تر

* چاپ دو رنگ یا تک رنگ برای صفحات متن

بسته‌بندی و ارسال

برای حفظ کیفیت محصول تا رسیدن به دست مشتری، بسته‌بندی استاندارد انجام می‌شود. همچنین سفارش‌ها بر اساس تیراژ به صورت منظم و سریع ارسال می‌گردند.

زمان مناسب برای ثبت سفارش سررسید

توصیه می‌شود برای سفارش سررسید، از اوایل پاییز اقدام کنید. چراکه طراحی، تولید و صحافی فرآیندی زمان‌بر است و با نزدیک شدن به پایان سال، ترافیک کاری افزایش می‌یابد. در تیج، با امکان ثبت پیش‌سفارش، می‌توانید در زمان مناسب بهترین طرح را داشته باشید.

حداقل تیراژ و سفارش عمده سررسید 1405

در تیج حداقل تیراژ سفارش سررسید اختصاصی از 1000 جلد آغاز می‌شود. اما با افزایش تیراژ، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد. همچنین برای سفارش‌های عمده، مشاوره اختصاصی و طراحی رایگان در نظر گرفته شده است.

پشتیبانی و طراحی اختصاصی

تیج با تیم طراحی مجرب، کلیه خدمات طراحی گرافیکی، صفحه‌آرایی، تنظیم محتوا و مشاوره برندینگ را برای سفارش‌دهندگان فراهم کرده است. اگر طرح خاصی مدنظرتان باشد، تیم تیج آماده پیاده‌سازی آن خواهد بود.

مزایای سفارش از تیج

* نزیدک به سه دهه تجربه در حوزه چاپ و تبلیغات سازمانی

* کیفیت تضمینی در چاپ و صحافی

* قیمت‌گذاری شفاف و رقابتی

* امکان مشاوره و طراحی رایگان برای سفارش‌های ویژه

* تنوع در انتخاب طرح، جلد و نوع سررسید

* تحویل به‌موقع و بسته‌بندی حرفه‌ای

مطالب تکمیلی در وب‌سایت تیج

برای مشاهده نمونه‌کارها، فرم سفارش آنلاین، دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت‌های دقیق، می‌توانید به وب‌سایت تیج به آدرس زیر مراجعه نمایید:

جمع‌بندی

سفارش سررسید اختصاصی یکی از هوشمندانه‌ترین روش‌ها برای تبلیغات پایدار و برندینگ حرفه‌ای در سال ۱۴۰۵ است. با توجه به ماندگاری، کاربرد و تأثیر روانی این ابزار، می‌توان آن را یک سرمایه‌گذاری تبلیغاتی مؤثر دانست. تیم تیج آماده است تا همراه مطمئن شما در این مسیر باشد و بهترین سررسید را برای برندتان طراحی و تولید کند.

