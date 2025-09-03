En
کنسرت همایون شجریان لغو شد

کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی لغو شد.
به گزارش تابناک؛ همایون شجریان ضمن تایید خبر لغو این کنسرت؛ در اطلاعیه ای نوشت: «عزیزان آن چیزی که حدس میزدم آخر سر همان شد. 
تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه ی ورود نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. جلسات و بررسی هایی که این چند روزه انجام شده کاری ست که می بایست قبل از موافقت با درخواست ما در دوماه گذشته انجام میشد. به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت. از همه ی عزیزانی که برای این آرزوی محال من زحمت بسیار کشیدند سپاسگزارم. روز و روزگار بر همگی خوش.»
او در واکنش به برحی نفرت پراکنی ها از سوی برخی افراد در داخل و خارج از ایران نیز ابیاتی را منتشر کرده است. او نوشته: « ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم/ خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم/ تا درختِ دوستی بَر کِی دهد/ حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم/ نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد/ جانبِ حُرمَت فرو نگذاشتیم/ گفت خود دادی به ما دل حافظا/ ما مُحَصِّل بر کسی نَگماشتیم...».
 کنسرت همایون شجریان لغو شد

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
10
4
پاسخ
میدان ازادی نمی توانست جای خوبی برای ارجای همایون عزیز باشه و منطقی باشیم . جمعیتی زیادی م اید و از نظر ترافیکی مشکلات جدی برای مردم ایجاد میکنند . لطفا منطقی باشیم و مسائل رو باهم قاطی نکنیم
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
مراسم های دیگه مشکل ترافیکی ایجاد نمی کنن ؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
حالا مگه کسی چیزی گفت که داری التماس می کنی منطقی باشیم؟ بذار دو تا کامنت بیاد بالا بعد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
!تازه پوست تخمه هم ممکنه بریزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
اون طرفا اگه زندگی کنین می دونین که امکان اجرای همچین برنامه یی بدون بستن کل خیابون ها فراهم نیست. نمیشه هم ترافیک باشه هم برنامه
همه چیز و همه جا قفل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
4
1
پاسخ
اگه نيت خيره در فضاي محدودتر و براي گروه هاي مشخص مثل معلمها، بيماران و پزشكان و ... يا حتي كنسرت از قبل تعيين نشده تا هجوم مردمي به وجود نياد ميتونن رايگان برگزار كنن
مطمئن بودم شدني نيست
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
9
1
پاسخ
بهتر. برج آزادی شانس آورد . خدا رحمت کنه استاد شجریان را که از لحظا فرزند شانس نیاورد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
لحاظ
شما جمله تو درست بنویس نظر دادن پیشکش
عاشق ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
1
پاسخ
بنظرم بجای میدان ازادی ، ورزشگاه آزادی رو در نظر میگرفتند بهتر بود. وسط شهر که جای برگزاری کنسرت نیست. مردم محله های اطراف چه گناهی دارند که با هجوم میلیونی مردم به میدان آزادی باید چند ساعت ترافیک و ماشینهای بی صاحب که وسط خیابان پارک میکنند و چند صد تن زباله بر زمین میریزند را تحمل کنند. اگر فشار جمعیت زیاد شود چند نفر کشته میشوند. و امکان امداد رسانی هم نخواهد بود.

بهتر است کنسرت های بزرگ در مکانهایی خارج از شهر مثل شهر آفتاب و ورزشگاه آزادی برگزار شود. و برنامه ریزی تمهیدات کافی اورژانس و آتش نشانی و ... دیده شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
نظر منطقی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
چرا قبلنا مجوز نمیدادن؟
ناشناس
|
France
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
0
پاسخ
کار شجریان پسر نرمالیزاسیون یا عادی سازی بحران های کشور است.
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
1
پاسخ
پیشنهاد میکنم همایون استادیوم آزادی رو پیشنهاد بده و فرهنگیان رو در اولویت قرار بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
انتظار دیگه ای هم نداشتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
خدارشکر
