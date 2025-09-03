 کنسرت همایون شجریان لغو شد

به گزارش تابناک؛ همایون شجریان ضمن تایید خبر لغو این کنسرت؛ در اطلاعیه ای نوشت: «عزیزان آن چیزی که حدس میزدم آخر سر همان شد.

تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه ی ورود نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. جلسات و بررسی هایی که این چند روزه انجام شده کاری ست که می بایست قبل از موافقت با درخواست ما در دوماه گذشته انجام میشد. به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت. از همه ی عزیزانی که برای این آرزوی محال من زحمت بسیار کشیدند سپاسگزارم. روز و روزگار بر همگی خوش.»

او در واکنش به برحی نفرت پراکنی ها از سوی برخی افراد در داخل و خارج از ایران نیز ابیاتی را منتشر کرده است. او نوشته: « ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم/ خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم/ تا درختِ دوستی بَر کِی دهد/ حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم/ نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد/ جانبِ حُرمَت فرو نگذاشتیم/ گفت خود دادی به ما دل حافظا/ ما مُحَصِّل بر کسی نَگماشتیم...».

