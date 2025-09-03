چین ماشین لباسشویی بدون آب برای فضانوردان ساخته است

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، آب یک منبع گرانبها در ایستگاههای فضایی، مانند ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) و ایستگاه فضایی تیانگونگ (Tiangong) چین است. به همین دلیل، مسئله شستوشوی لباسها یکی از چالشهای بزرگ فضانوردان در فضا بوده است. با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و نبود ماشین لباسشویی در فضا، فضانوردان لباسهای خود را تا زمانی که دیگر قابل استفاده نباشند میپوشند و سپس آنها را به جو زمین ارسال میکنند تا بسوزند.
اما اکنون این روند ممکن است به زودی تغییر کند. محققان مرکز تحقیقات و آموزش فضانوردان چین، یک ماشین لباسشویی جمع و جور و نوآورانه برای شرایط فضا طراحی کردهاند. این دستگاه، که به اندازه یک چمدان کوچک است و تنها ۱۲ کیلوگرم وزن دارد، برای شستوشوی لباسها به جای استفاده از آب، از بخار و ازون بهره میبرد. در حالی که دستگاههای قبلی تلاش کردهاند با استفاده از روشهای مختلف، مشکلات شستوشو را در فضا حل کنند، این سیستم جدید به طور قابل توجهی مصرف آب را کاهش داده و هیچ گونه نیاز به مواد شوینده ندارد.
این دستگاه میتواند با استفاده از تنها ۴۰۰ میلیلیتر آب، لباسهای فضانوردان را تمیز کند. بخار بسیار ریز آب به لباسها اسپری میشود و سپس ازون برای ضدعفونی آنها آزاد میشود. چرخه تمیز کردن تنها ۳۰ دقیقه طول میکشد و نتیجه آن، استریل شدن لباسها با نرخ ۹۹.۹ درصد است. این سیستم همچنین از تکنولوژی خشککردن هوای گرم برای حذف رطوبت و تجزیه ازون استفاده میکند، که تضمین میکند هیچ گاز یا قطره مضری در فضا منتشر نشود.
یکی از نکات برجسته این سیستم این است که میتواند نیاز به شستوشو و انتقال لباسها را در ماموریتهای طولانیمدت فضایی کاهش دهد. این فناوری قادر است وزن لباسهای مورد نیاز برای ماموریتها را بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد، که در ماموریتهای طولانی مدت به فضا، مانند سفر به ماه یا مریخ، امری حیاتی است.
این سیستم با توجه به طراحی ویژهاش برای شرایط ریزگرانش، میتواند تا پنج سال دوام بیاورد و به فضانوردان کمک کند تا در ماموریتهای طولانی مدت، لباسهای تمیز و استریل داشته باشند بدون اینکه آب اضافی مصرف کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید