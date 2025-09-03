En
ترفند عجیب قاچاقچیان سوخت

فرمانده پایگاه دریابانی میناب خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند پنج هزار و ۷۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه‌ها، منهدم کنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ محسن صبوری‌زاده روز سه‌شنبه اظهار کرد: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفساده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه‌های دریا کرده‌اند.

وی ادامه داد: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمد و چند اکیپ از گشت‌های دریایی و خودرویی برای جست‌و‌جو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب توضیح داد: ماموران پس از چند ساعت جست‌و‌جو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله‌ها را که در زیرماسه‌های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

سرهنگ صبوری‌زاده اضافه کرد: قاچاقچیان این خطوط لوله‌ها را در زیرماسه‌ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناور‌های متخلف انتقال می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند پنج هزار و ۷۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه‌ها، منهدم کنند.

شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
اینا که مخفیانه و شبانه رفتن لوله کشی کردن زیر ماسه ها و حالا کشف شده. تو شهر منوجان جنوب استان کرمان روزانه بیشتر از ۵۰۰دستگاه خودرو سوخت بر در روز روشن و جلوی چشم مردم و مسئولان محترم دولتی و نظامی و انتظامی سوخت رو از شهرستانهای مجاور و مراکز دپوی سوخت در منوجان به سمت میناب میبرن و کسی کاری بهشون نداره. جالب اینکه مرکز شهر خیابان ورود ممنوع رو با سرعت بالا رد میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
1
پاسخ
مطمئن هستید این مقدار لوله گزاری کار فقط قاچاقچی هست؟؟
