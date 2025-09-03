واکنش تند ترامپ به رژه پکن

بسیاری از آمریکایی‌ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار جان باختند. امیدوارم که آنها به حق مورد احترام و یادآوری شجاعت و فداکاری‌شان قرار گیرند! باشد که رئیس جمهور شی و مردم شگفت‌انگیز چین روز جشن بزرگ و ماندگاری داشته باشند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دونالد ترامپ همزمان با برگزاری مراسم رژه روز پیروزی در پکن و حضور پوتین و کیم جونگ اون نوشت: «سوال بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا رئیس جمهور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از حجم عظیم حمایت و «خونی» که ایالات متحده آمریکا به چین داده است تا به این کشور در تضمین آزادی‌اش از یک مهاجم خارجی بسیار غیردوست کمک کند، یاد خواهد کرد یا خیر.

«لطفاً گرم‌ترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون، در حالی که علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می‌کنید، برسانید.»

