فرانسه حکم بازداشت بشار اسد را صادر کرد

در این حادثه، یک خبرنگار زن فرانسوی به نام "ادیت بووفییه"، عکاس انگلیسی "پل کونروی" و مترجم سوری آنها "وائل عمر" هم زخمی شدند.

دادگاه فرانسه، حکم بازداشت بشار اسد و برادرش را صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، خبرگزاری فرانسه نوشت: دادگاه فرانسه 7 حکم بازداشت برای بشار اسد رئیس جمهوری سابق و مقامات ارشد دولت قبلی سوریه صادر کرد. اتهام این افراد دخالت در حمله به مرکز رسانه ای شهر حمص در سال 2012 است که منجر به کشته شدن 2 خبرنگار شد. این خبر را وکلای شاکیان در دادگاه اعلام کردند.

سوریه از سال 2011 با بحران و جنگ داخلی روبه رو شد که به مدت 13 سال طول کشید. در این بحران دها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه ها و شهرهای خود شدند.

بشار اسد بین سال های 2000 تا 2024 در راس قدرت سوریه بود

براساس جزئیات شکایت، در روز 22 فوریه 2012 یک ساختمان در شهر حمص سوریه از سوی ارتش سوریه بمباران شد. شماری از خبرنگاران در این ساختمان بودند که در اثر بمباران دو نفر از آنها کشته شدند. این دو به نام "ماری کولوین " 56 ساله (امریکایی) خبرنگار زن روزنامه انگلیسی "ساندی تایمز" و عکاس مستقل فرانسوی "ریمی اوشلیک" 28 ساله هستند.

این احکام بازداشت علاوه بر بشار اسد، شامل برادرش "ماهر اسد"، "علی مملوک" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت و "علی ایوب" رئیس ستاد کل ارتش در دولت سابق سوریه نیز می شود. ماهر برادر بشار اسد از فرماندهان ارشد نظامی در دولت سابق سوریه بود.

بشار اسد رئیس جمهوری و فرمانده کل سابق نیروهای مسلح سوریه و برادرش ماهر که از فرماندهان ارشد نظامی سوریه بود

در آذر ماه گذشته با حمله مخالفان مسلح به دمشق حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سقوط و او به مسکو فرار کرد. همچنین مقامات ارشد سیاسی امنیتی و نظامی حکومت سابق سوریه نیز فراری شدند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

بشار اسد بعد از مرگ پدرش (حافظ اسد رئیس جمهوری وقت)، در سال 2000 میلادی، به ریاست جمهوری سوریه رسید و تا سال 2024 در این سمت بود.

"علی مملوک" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت در دولت سابق سوریه

وکیل "اتحادیه بین المللی حقوق بشر" (مستقر در پاریس) و والدین عکاس فرانسوی گفتند:" صدور 7 حکم بازداشت، گام سرنوشت سازی است که راه را برای محاکمه مقامات سابق سوریه به دلیل جرایم جنگی و ضدانسانی که رژیم بشار اسد مرتکب آنها شد باز می کند".

وکیل این اتحادیه گفت: "خبرنگاران، به صورت مخفیانه و سری وارد شهر حمص سوریه شدند تا جرایم را ثبت و مستند کنند. آنها قربانی حمله هدفمند بودند".

در شکایت آمده است حکومت بشار اسد به صورت هدفمند و عامدانه، خبرنگاران خارجی را مورد هدف قرار داد.

در اسفند گذشته هم دادگاه های فرانسه، دو حکم بازداشت برای بشار اسد صادر کردند.