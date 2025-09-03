سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت

علی‌محمد نایینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، در دومین دوره دانش‌افزایی اساتید بسیجی کشور با شعار «استاد بسیجی؛ اتحاد مقدس، پیشرفت علمی و هدایت معنوی، شور و شعور انقلابی» که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، اظهار داشت: دشمنان ایران، به‌ویژه قدرت‌های استکباری، همواره در تحلیل شرایط و توانایی‌های ایران دچار اشتباه بوده‌اند.

وی افزود: اتکای دشمنان به محاسبات صرفاً مادی سبب شد، مؤلفه‌های واقعی قدرت ایران همچون فرهنگ مقاومت، روحیه جهاد و شهادت، رهبری مقتدرانه، ایمان دینی، نصرت الهی و وحدت ملی را درک نکنند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به عملیات روانی و جنگ شناختی دشمنان، گفت: آنان حتی خود قربانی همان جنگ شناختی شدند که علیه ایران به راه انداختند و بارها تصمیمات اشتباه گرفتند.



نائینی نمونه‌هایی از این خطاها را برشمرد و گفت: ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ایران را میان جنگ و مذاکره قرار داد تا کشور را وادار به تسلیم کند، نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد ایران در ۲۴ ساعت سرنگون می‌شود و حتی سخن از تخلیه تهران به میان آورد.

وی افزود: دشمن با طراحی گسترده و پیچیده جنگ ترکیبی و بسیج تمام توان نظامی غرب، نبردی وجودی علیه ایران آغاز کرد. اما واکنش ایران همه محاسبات آنان را بر هم زد. دشمن تصور داشت با ترور فرماندهان اصلی، ساختار فرماندهی ایران فرو می‌پاشد، اما عکس آن رخ داد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: دشمنان با اطمینان از موفقیت، جنگی همه‌جانبه آغاز کردند اما در برابر مقاومت مردم ایران و تدابیر رهبر انقلاب عقب‌نشینی کرده و درخواست آتش‌بس دادند. این پیروزی عنایت الهی است که نشان داد؛ ایمان، وحدت ملی و رهبری الهی، قدرت شکست‌ناپذیر ایران است.

نائینی با مقایسه این نبرد با دوران دفاع مقدس افزود: در هر جنگ، ایران پیروز جنگ بود، آنچه تعیین‌کننده و شاخص پیروزی و شکست است، اهداف سیاسی و راهبردی جنگ است. هدف دشمن در دو جنگ تجزیه کشور بود، در هر دو جنگ مردم ایران، مانع تحقق اهداف دشمن شدند، در افکار عمومی در صحنه‌ داخلی، منطقه‌ای و جهانی باور به پیروزی ایران جدی است و این موضوع دستاورد مهمی به حساب می آید.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای جداسازی مردم از نظام گفت: در ابتدای جنگ دشمن گفت، ما با مردم کاری نداریم، مساله ما جمهوری اسلامی است، ملت ایران تفکیک نکرد، با درک صحیح از نیات دشمن، حمله رژیم صهیونیستی را متوجه امنیت و منافع ملی خود و کشور دانستند و یکپارچه و قوی در کنار نظام ایستادند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: همین اتحاد مقدس، روایت ایران ضعیف را از بین برد و نشان داد که ایستادگی مردم و تاب‌آوری مثال‌زدنی آنان، پیروزی بزرگی برای تاریخ است.

سردار نایینی بیان کرد: پیروزی تنها در میدان نبرد نیست بلکه در جنگ روایت‌ها نیز معنا پیدا می‌کند. مهم‌ترین دستاورد ایران این بود که مردم خود را پیروز دانستند و در سطح جهانی نیز اندیشکده‌ها و نظرسنجی‌ها برتری ایران را تأیید کردند.

سخنگوی سپاه افزود: بسیاری از صاحبنظران منطقه ای و اعضای اندیشکده‌های غربی، ایران را برنده جنگ معرفی کردند و یا اعتراف کردند که رژیم صهیونیستی به اهدافش نرسید و در برابر حملات موشکی ایران دچار فروپاشی شد. دشمن با سانسور در رسانه ها بسیاری از شکست‌ها و خسارت ها را پنهان کرد. محکومیت جهانی تجاوز اسرائیل و حمایت افکار عمومی از ایران جزو شاخص های پیروزی است.

نائینی گفت: ایران در حالی آتش‌بس را پذیرفت که در موضع برتر قرار داشت. مردم نیز سؤال می‌کردند چرا در اوج قدرت، جنگ متوقف شد. برخی معتقد بودند اگر به جای روزی ۵۰ موشک، ۵۰۰ موشک شلیک می شد یا همین روند را یک هفته دیگر ادامه می دادیم، چیزی از تلاویو نمی ماند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از دلایل مهم پیروزی، مقاومت اقتصادی بود. ایران با وجود تحریم‌های شدید، ثبات نسبی اقتصادی داشت و زندگی عادی مردم جریان داشت، در حالی که اسرائیل با دائما با آژیر خطر و پناهگاه‌ها و آوارگی درگیر بود.

وی از واکنش سریع نیروهای مسلح و بازسازی فوری زنجیره فرماندهی پس از شهادت برخی فرماندهان خبر داد و گفت: این نشان‌دهنده استحکام ساختاری نیروهای مسلح است. ایران نه تنها در بازدارندگی شکست نخورد بلکه توانست سطح آن را ارتقا دهد.

نائینی تأکید کرد: امروز باید روایت پیروزی ایران به افکار عمومی منتقل شود تا دشمن با جنگ شناختی آن را کمرنگ نکند. دشمن با تمرکز بر فرماندهی، مراکز پرتاب، سامانه‌های پدافندی و سایت‌های عملیاتی به ایران حمله کرد اما ناکام ماند و با پاسخ قاطع و فوری حملات موشکی و پهپادی و محکومیت جهانی روبه‌رو شد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخی روشنفکران غرب‌زده داخلی را خطاب قرار داد که از درک واقعیت قدرت ایران غافل‌اند و هشدار داد نباید اجازه داد روایت دیگری جز پیروزی ایران غالب شود.

نایینی چهار عامل اصلی پیروزی ایران را چنین برشمرد و تصریح کرد: نصرت الهی که نقشه دشمن را باطل کرد، رهبری حکیمانه که شوک اولیه را به اعتماد ملی تبدیل نمود، نیروهای مسلح مقتدر که با حملات موشکی و پهپادی و سایبری و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر کردند و چهارم مردم ایران که با انسجام و ایستادگی بدون هراس از جنگ در کنار نظام ایستادند.

وی همچنین به حماقت دشمن به‌عنوان عامل پنجم پیروزی اشاره کرد و گفت: اشتباهات دشمن متوهم همواره به سود ایران تمام شده است و برای ما تولید فرصت است، به تعبیر شهید سلیمانی در دل بحران ها فرصت وجود دارد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هیاهوی رسانه ای علیه ایران و سپاه در برخی از کشورهای اروپایی برای جبران شکست در جنگ است، گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی با بازگشت تحریم ها می خواهند انتقام شکست خود در جنگ ۱۲ روزه را از ملت بزرگ ایران بگیرند. اما باید بدانند که ایران از تکانه های سخت تحریمی عبور موفق داشته و شکست پایداری اقتصادی ممکن نیست.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اهمیت دانشگاه‌ها در شرایط جنگی تأکید کرد و هشدار داد: ناآگاهی یا بی‌تفاوتی دانشگاهیان می‌تواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و جهاد تبیین وظیفه اصلی استادان و دانشجویان است.

نائینی جنگ اخیر را جنگی رسانه‌ای و روایتی توصیف کرد و افزود: اگر روایت جنگ درست، با حجم مناسب و قوی انجام نشود، دشمن تحریف می کند و روایت می سازد، طرف پیروز و بازنده جنگ جابجا می شود، این نبرد دوازده روز طول کشید اما صدها روز و ماه ها روایت گری خواهد داشت و ظرفیت فراوانی برای تولید آثار هنری و رسانه‌ای دارد.

وی گفت: جنگ شناختی پس از پایان عملیات نظامی پر حجم تر و شدیدتر ادامه دارد. دشمن تلاش می‌کند با روایت‌های جعلی جای شکست و پیروزی را عوض کند. نقش رسانه کمتر از موشک و پهباد نیست، همچنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ شاخص پیروزی انتقال واقعیت‌ها است.

نائینی در پایان گفت: امید به آینده، انسجام ملی، رهبری حکیمانه، ایمان مردم، اقتدار نیروهای مسلح، نصرت الهی و اشتباهات دشمن، مجموعه عواملی بودند که ایران را بار دیگر در نبردی دشوار پیروز کردند. این پیروزی باید در جنگ روایت‌ها مستمر بازگو شود تا در تاریخ ماندگار شود.