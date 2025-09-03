رویای ۱۳ ساله پیوس: سرمربیگری حق من است

فرشاد پیوس، مهاجم فراموش‌نشدنی پرسپولیس و تیم ملی ۱۳ سال قبل در تحریریه خبرورزشی حرف‌های بسیار خاصی بر زبان آورد. مصاحبه‌ای که دوازدهم شهریور سال ۱۳۹۱ منتشرش کردیم.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ کسی که زمین نخورده و درد نکشیده باشد فوتبالیست خوبی نمی‌شود. من خودم فوتبال را دیمی شروع کردم؛ فوتبال خیابانی و گل کوچک.

ستاره‌ها هر چقدر پول می‌گیرند نوش جانشان ولی به اندازه پولی که می‌گیرند، فوتبال بازی کنند. شاید اگر به ما هم پول می‌دادند، خراب می‌شدیم. ما ساعت ۱۱ شب می‌خوابیدیم و گاهی اوقات مهمان‌ها ناراحت می‌شدند که چرا می‌گوییم زود از خانه ما بروید!

اگر الان فوتبال بازی می‌کردم ۴میلیارد تومان می‌ارزیدم (پیوس در مقطعی این حرف‌ها را بر زبان آورد که قیمت دلار زیر ۴۰۰۰ تومان بود)

در پرسپولیس فقط دو یا حداکثر سه نفر این پول‌ها حقشان است ولی بقیه اندازه دستمزدشان فوتبال بازی نمی‌کنند.

چند روز قبل سر تمرین پرسپولیس رفته بودم (منظور پیوس اوایل شهریور سال ۹۱ بود)، آن‌جا مهدوی‌کیا به من گفت در پرسپولیس رفاقت وجود ندارد! خیلی بد است. جالب اینجاست که مهدی به من گفت پیراهنی که بیستم تیر ۱۳۷۶ هنگام خداحافظی به او دادم را هنوز یادگاری نگه داشته. این یعنی مهدوی‌کیا برایم ارزش قائل است.

پرسپولیسی‌ها الان دیگر همدیگر را قبول ندارند. متاسفانه پیشکسوتان پرسپولیس همدیگر را قبول ندارند و همین مسئله انتخاب سرمربی در روزهای حساس را با دشواری مواجه می‌کند.

علی پروین دیگر کارایی گذشته را در پرسپولیس ندارد ولی باید مثل یک سمبل در باشگاه بماند چون واقعا زحمت کشیده است.

در پرسپولیس باندبازی وجود دارد و این‌طوری است که عده‌ای نخواهند به یک بازیکن پاس بدهند.

بازیکنان پرسپولیس از حمید استیلی حساب نمی‌بردند. برایش احترام قائل بودند ولی حساب نمی‌بردند. به نظرم علی دایی می‌توانست این تیم را درست کند.

اواسط دهه ۶۰ برای فوتبال به قطر رفتم و ۳میلیون تومان گرفتم. با آن پول نزدیک چهارراه استانبول یک مغازه خریدم.

استقلال برای لیگ دوازدهم خیلی بهتر از پرسپولیس یارگیری کرده.

من باید سرمربی پرسپولیس بشوم و توانایی آن را هم دارم.