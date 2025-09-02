En
عملیات یمن علیه اهدافی در اراضی اشغالی و دریای سرخ

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از عملیات پهپادی و موشکی خود در اراضی اشغالی و دریای سرخ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۳۰
400 بازدید
عملیات یمن علیه اهدافی در اراضی اشغالی و دریای سرخ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه‌نبه در بیانیه‌ای اعلام کرد پهپادهای نیروهای مسلح یمن چهار عملیات نظامی انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: در یکی از این عملیات پهپادی، با استفاده از یک پهپاد صمّاد ۴، ساختمان ستاد مشترک ارتش دشمن اسرائیلی در منطقه یافا اشغالی هدف قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: سه عملیات دیگر بر هدف‌های دفاعی درپایگاه برق الخضیره، فرودگاه لَد(بن‌گوریون) در یافا و بندر اسدود در فلسطین اشغالی متمرکز بود.

یحیی سریع در بیانیه خود تأکید کرد نیروی پهپادی و موشکی یمن در راستای استمرار ممنوعیت حرکت دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ و خلیج عرب، عملیاتی مشترک انجام دادند که شامل حمله به کشتی (MSC ABY) با دو عدد پهپاد و یک موشک کروز است.

 

