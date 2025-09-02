مصالحه سپاهان و تراکتور در پرونده آلوز؟

پرونده شکایت باشگاه تراکتور و سپاهان به‌احتمال فراوان با خیروخوشی برای دو طرف به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بعد از عقد قرارداد آلوز با سپاهان، کارت بازی این بازیکن برای تراکتور تبریز صادر شد و در نهایت آلوز بلاتکلیف باقی ماند و خودش در تمرینات سپاهان حضور دارد و کارت بازی‌اش متعلق به تراکتور است.

برای حل این مسئله و پایان خوب‌وخوش این پرونده شکایت دو باشگاه از یکدیگر برخی به دنبال کدخدامنشی هستند و قرار است فردا جلسه‌ای بین مسئولان دو باشگاه برگزار شود.

نشستی که می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز این انتقال جنجالی کمک کند و آلوز هم در نهایت بتواند برای سپاهان در این فصل بازی کند.