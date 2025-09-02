۱۱/شهريور/۱۴۰۴
اینفوتابناک | راهکارهای اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه
فرانسه، آلمان و انگلیس روز پنجشنبه نامهای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال و اعلام کردند که مکانیسم «اسنپبک» را فعال میکنند تا تحریمهای سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود.
۱۳۲۶۲۱۱
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
02 September 2025
برچسب ها
مکانیسم ماشه
اروپا
ایران
تحریم های ایران
شورای امنیت
بازگشت تحریم ها
مطالب مرتبط
زمان خروج از «انپیتی» مشخص شد؟ روایت جلسه غیرعلنی مجلس از مکانیسم ماشه
اظهارات تازه وزیر خارجه انگلیس در خصوص مکانیسم ماشه
ظریف: اروپاییها صلاحیت «مکانیسم ماشه» را از دست دادند
جلسه مجلس برای مکانسیم ماشه غیرعلنی شد
جزئیات نامه مشترک ایران، چین و روسیه به شورای امنیت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
پیشبینی نماینده تهران از نبردی آخرالزمانی
دیپلمات اروپایی: گفتوگو با ایران متوقف نخواهد شد
شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه تشکیل جلسه میدهد
واکنش گوترش به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران
مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
آخرین اخبار
اولین ایران چک ۵۰ هزار تومانی بدون ۴ صفر + عکس
روسیه قطعنامه جدیدی درباره اسنپبک ارائه کرد
تصاویر همایون شجریان در میدان آزادی برای کنسرت
سیلی زدن یک سلفی به مجسمه باستانی چین!
حرکت شگفت انگیز در اطراف آرامگاه کوروش
اختلال در جیپیاس هواپیمای فوندرلاین
تصاویر پرواز موشک مخوف روسیه از زاویه یک جنگنده
گوشی موبایل همراه فرماندهان ترور شده چه بود؟
آهنگ باب دیلن که زیباکلام برای توصیف ایران به آن ارجاع داد!
سپاهان و تراکتور در پرونده آلوز به توافق میرسند؟
موضع کمیسیون اروپا درباره پرونده هستهای ایران
انفجار عظیم موشکهای لبنان توسط ارتش لبنان!
اینفوتابناک | راهکارهای اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه
تصاویر مرگ وحشتناک سرباز اوکراینی که هیچکس گردن نمیگیرد +18
دادگاه متهم به سوءقصد علیه ترامپ برگزار میشود
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
نفرات برتر کنکور اعلام شدند
شغل والدین رتبههای برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را میزند!
ترامپ کجاست؟
جنجالهای اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
مرگ ترامپ در هالهای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟
ارتش ایران بیانیه داد
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
(۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
(۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۱۳۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان
(۸۱ نظر)
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند
(۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟
(۶۹ نظر)
