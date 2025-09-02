فرد متهم به سوءقصد علیه رئیس‌جمهوری آمریکا، بدون وکیل و شخصا از خود در دادگاه دفاع‌خواهد کرد.

به گزارش تابناک از آسوشیتدپرس، «رایان راث» ۵۹ ساله که سال گذشته در ایالت فلوریدا به تلاش برای ترور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا متهم شد، در جلسه مقدماتی دادگاه تصمیم گرفته است بدون وکیل و شخصاً از خود دفاع کند.

قاضی فدرال «آیلین کانن» در ماه ژوئیه(تیر-مرداد) با درخواست وی برای استفاده نکردن از وکیل موافقت کرد اما مقرر شد وکلای تسخیری به‌عنوان مشاور در کنار او باقی بمانند.

بر اساس برنامه‌ریزی دادگاه، روند انتخاب هیأت منصفه از هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور) در دادگاه فدرال شهر فورت پیرس آغاز خواهد شد.

این محاکمه در حالی انجام می‌شود که حدود یک سال پیش، دادستان‌ها اعلام کردند راث، هفته ها در حال طراحی نقشه قتل ترامپ بوده و در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴(۲۵ شهریور ۱۴۰۳)، زمانی که ترامپ در کلوب گلف شخصی خود در شهر «وست پالم بیچ» مشغول بازی بود، اسلحه خود را از میان درختچه‌ها به سمت او نشانه رفت.

یک مأمور سرویس مخفی آمریکا پیش از آنکه ترامپ در تیررس قرار گیرد، متهم را شناسایی کرد. راث، اسلحه خود را به سمت مأمور گرفت اما با شلیک مأمور مجبور شد سلاح را رها کرده و بدون شلیک فرار کند. وی ساعاتی بعد، توسط پلیس بازداشت شد.

راث، کارگر ساختمانی اهل ایالت کارولینای شمالی است که در سال‌های اخیر به هاوایی نقل مکان کرده بود. او در ابتدای جنگ اوکراین، تلاش داشت نیروهایی از افغانستان، مولداوی و تایوان را برای جنگ با روسیه جذب کند.

سوابق کیفری او به سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که به دلیل فرار از دست پلیس و در اختیار داشتن یک سلاح خودکار و مواد منفجره بازداشت شد. همچنین در سال ۲۰۱۰، پلیس در انبار متعلق به او، بیش از ۱۰۰ وسیله سرقتی از جمله ابزارآلات ساختمانی و تجهیزات ورزشی کشف کرد. در هر دو پرونده، قاضی برای او حکم تعلیقی یا آزادی مشروط صادر کرد.

راث هم‌اکنون، در سطح فدرال با اتهاماتی همچون تلاش برای ترور یک نامزد اصلی ریاست جمهوری، حمله به مأمور فدرال و تخلفات متعدد مربوط به اسلحه مواجه است. وی همچنین در سطح ایالتی به اتهام «تروریسم» و «اقدام به قتل» محاکمه خواهد شد. راث تمامی این اتهامات را رد کرده است.