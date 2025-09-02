En
شهادت تصویربردار شبکه العالم در غزه

عکاس و فیلمبردار شبکه خبری العالم در غزه، در اثر حملات رژیم صیونیستی به شهادت رسید.
شهادت تصویربردار شبکه العالم در غزه

به گزارش تابناک، ارتش رژیم اشغالگر امروز «رسمی جهاد سالم»، فیلمبردار شبکه تلویزیونی العالم را در غزه ترور کرد.

بنا بر گزارش شبکه خبری العالم، یک هواپیمای اسرائیلی او را هنگام خروج از محل کار به همراه همکارانش هدف قرار داد و به شهادت رساند.

بنا بر این گزارش، شهید رسمی سالم به مدت هشت سال تصویربردار و هماهنگ‌کننده اخبار شبکه العالم بود و در آنجا پوشش‌ها و گزارش‌های مختلف این شبکه را همراهی می‌کرد. از آغاز تجاوز به غزه، او و همکارانش در پوشش زنده و میدانی شرکت داشتند.

رسمی سالم، جوان ۲۹ ساله‌ای اهل شهر غزه بود که نزدیک به ۱۰ سال در رسانه‌ها کار کرده و در بحبوحه جنگ جاری در غزه، پوشش میدانی مهمی ارائه داده بود.

