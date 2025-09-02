واکنش همایون شجریان به حواشی کنسرت رایگان

به گزارش تابناک، همایون شجریان با انتشار ویدئویی که وی را با موتورسیکلت شخصیاش در دور میدان آزادی نمایش میداد، به حواشی بعد از اعلام برگزاری کنسرت رایگان خود واکنش نشان داد.
در متن نوشته شده از سوی همایون شجریان آمده است:
«این اجرا خواستهای بود که سالها در دل داشتم و بارها بر زبان آورده بودم. امروز که امکان تحقق آن فراهم شده، بر خود وظیفه میدانم به عهد و آرزوی دیرینهام پایبند بمانم و این برنامه را برای مردم و شهرم برگزار کنم.
پس از انتشار این خبر، سیل محبت و همراهی شما مرا سرشار از شکر و سپاس کرد. در عین حال میدانم برخی نیز از این اتفاق خرسند نبودند.
همه اینها در دل مشکلاتی رخ میدهد که بر کسی پوشیده نیست: فشارهای اقتصادی، نگرانیهای اجتماعی و بیمهای بزرگتر از آیندهای نامعلوم. هیچکس نمیتواند انکار کند که ما در شرایطی دشوار زندگی میکنیم.
پس لطفاً این برنامه را با تحلیلها و قضاوتها گره نزنیم. این اجرا نه تلاشی برای پوشاندن مشکلات، بلکه تلاشی برای بخشیدن لحظهای حال خوش به مردمی است که سزاوار شادیاند. باور دارم که این خواسته کوچک، حقی طبیعی برای همه ماست. ما زاده و پرورده نسلی هستیم که گفتند غم های بزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل باید کرد.»
