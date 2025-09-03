En
تهیه قیمه نجفی؛ غذا سنتی و اصیل عراقی‌ها

قیمه نجفی نوعی خورش بسیار مشهور و پرطرفدار عربی است که اصالت آن به کشور عراق و شهر نجف برمی‌گردد.
تهیه قیمه نجفی؛ غذا سنتی و اصیل عراقی‌ها

قیمه نجفی نوعی خورش بسیار مشهور و پرطرفدار عربی است که اصالت آن به کشور عراق و شهر نجف برمی‌گردد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ امروزه غذاهای بین‌المللی طرفداران زیادی دارد. برخلاف گذشته که مردم جز غذاهای سنتی مانند انواع خورشت‌ها و پلوها و آبگوشت و آش میل به امتحان سایر غذاها نداشتند. در دنیای امروز با پیدایش اینترنت و گسترش فضای مجازی مردم با انواع غذاهای کشورهای مختلف دنیا آشنا شده‌اند و در برخی از رستوران‌ها نیز سرو می‌شوند. در این میان غذاهای ترکی و عربی بسیار خوشمزه و مشهور هستند و به دلیل نزدیکی مرزی و فرهنگی با ایران این غذاها در میان ایرانیان بیشتر از سایر غذاهای بین‌المللی طرفدار دارند.

قیمه نجفی یکی از انواع غذاهای سنتی و اصیل عراقی است که اصالت آن به شهر نجف برمی‌گردد. این خورش شباهت زیادی به خورش قیمه دارد با این تفاوت که برای درست کردن آن به جای لپه از نخود استفاده می‌شود. اگر به دنبال درست کردن غذاهای جدید و متنوع برای اعضای خانواده هستید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه قیمه نجفی همراه ما باشید.

مواد لازم برای پخت قیمه نجفی

گوشت گوسفندی: ۳۰۰ گرم

نخود آبگوشتی: ۲ لیوان

پیاز: ۲ عدد

لیمو عمانی: ۳ عدد

پودر هل: نصف قاشق چای‌خوری

پودر دارچین: نصف قاشق چای‌خوری

چوب دارچین: ۱ عدد

هل درسته: ۲ عدد

رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری

نمک و زردچوبه و فلفل سیاه: به میزان لازم

زعفران دم کرده غلیظ: نصف فنجان

پودر لیمو عمانی: ۱ قاشق چای‌خوری

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه قیمه نجفی

برای درست کردن این غذای خوشمزه ابتدا نخود آبگوشتی را به مدت ۱۲ ساعت خیس کنید، سپس نخود را آبکش کنید و روی یک حوله تمیز بریزید.

حالا یک پارچه تمیز روی نخودها پهن کنید و با کف دست نخودها را از روی پارچه ماساژ بدهید تا پوست نخودها به آسانی جدا شود.

حالا نخودهای پوست گرفته شده را از پوسته‌ها جدا کنید. در مرحله بعد گوشت گوسفندی را همراه با پیاز، نخود پوست گرفته، لیمو عمانی، هل درسته و چوب دارچین داخل یک قابلمه مناسب بریزید و دو تا سه لیوان آب سرد اضافه کنید.

درب قابلمه را ببندید و قابلمه را روی حرارت اجاق گاز قرار بدهید تا گوشت و نخود کاملا بپزد. بعد از پخت گوشت و نخودها را از آب گوشت جدا کنید و حسابی بکوبید تا له شوند.

در مرحله بعد ۱ عدد پیاز را به صورت خلالی خرد کنید و همراه با روغن داخل قابلمه بریزید و کمی تفت بدهید تا پیاز سبک شود.

حالا نمک، فلفل سیاه، پودر دارچین، پودر هل و پودر لیمو عمانی را اضافه کنید و هم بزنید، سپس رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و یک دقیقه با پیاز تفت بدهید. کوبیده گوشت و نخود را داخل پیاز داغ بریزید و زعفران دم کرده را اضافه کنید و خوب هم بزنید.

حالا آب گوشت را صاف کنید و به مواد اضافه کنید و هم بزنید. درب قابلمه را ببندید و حرارت اجاق گاز را کم کنید و یک ساعت زمان بدهید تا قیمه جا بیفتد.

در این مرحله قیمه نجفی خوشمزه ما آماده سرو است که می‌توانید آن را با کته زعفرانی میل کنید، نوش جان.

نکات مهم

همیشه سعی کنید از زعفران دم کرده غلیظ استفاده کنید؛ چون هرقدر زعفران را با آب بیش‌تری دم کنید، کم‌رنگ‌تر می‌شود و مجبور می‌شوید برای به دست آوردن رنگ دل‌خواهتان از زعفران بیشتری استفاده کنید؛ بنابراین نحوه دم کردن زعفران بسیار مهم است. برای دم کردن زعفران ابتدا زعفران را بدون اضافه کردن شکر یا قند کاملاً پودر کنید. بعد به ازای ۱ قاشق چای‌خوری زعفران ۲ قاشق سوپ‌خوری آب‌جوش و ۲ تکه یخ به آن اضافه کنید. افزودن یخ باعث می‌شود به زعفران شوک وارد شود و رنگ بیش‌تری پس بدهد. زعفران را در ظرف دردار در فریزر نگهداری کنید و موقع استفاده اجازه بدهید در دمای محیط یخ‌زدایی شود. پس از هر بار استفاده دوباره زعفران باقی مانده را داخل فریزر قرار دهید.

نخود را حتما از شب قبل به مدت ۱۲ ساعت خیس کنید تا پوست نخود به راحتی جدا شود و نفخ نخود از بین برود.

برای درست کردن این خورش سعی کنید حتما از گوشت گوسفندی کمی چربی‌دار استفاده کنید تا درنهایت خورش خوشمزه‌تری داشته باشید.

برای تفت دادن پیاز حتما پودر لیمو عمانی، پودر هل، نمک، فلفل سیاه و پودر دارچین را با هم مخلوط کنید، سپس به صورت ترکیبی به پیاز داغ اضافه کنید.

