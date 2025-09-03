یادگاری درخشان از یک فاجعه+ عکس

از میان خاکستر و سنگ های آتشفشان، دستبند طلایی باشکوهی بیرون آمد؛ با طرحی از الهه ماه و مارهایی که آن را در دهان گرفته اند.

در منطقه ششم پمپئی، در یکی از باشکوه ترین خانه های شهر که به «خانه دستبند طلایی» شهرت دارد، یک دستبند طلایی فوق العاده کشف شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این خانه سه طبقه به دلیل نقاشی های دیواری شگفت انگیز باغش و موزاییک های رنگی کف، از شهرت بالایی برخوردار است. در این مجموعه باشکوه، نقاشی های اساطیری و کپی هایی از آثار یونانی قرن چهارم نیز به چشم می خورد.

یادگاری درخشان از یک فاجعه

این دستبند از یک میله منحنی شکل گرفته که دو سر آن به شکل سر مار طراحی شده اند. این مارها یک صفحه دایره ای را در دهان خود گرفته اند. این صفحه با نیم تنه الهه لونا (سلنه)، الهه ماه، تزئین شده است که به شکل یک دختر جوان با هفت ستاره و هلال ماه بالای سرش به تصویر کشیده شده است.

این دستبند در دست یکی از قربانیانی پیدا شد که در جریان فوران آتشفشان تلاش می کرد فرار کند. به شکلی باورنکردنی، دستبند سالم و درخشان روی دست صاحبش باقی مانده بود. این زن همچنین یک صندوقچه حاوی ۴۰ سکه آئورئوس و ۱۸۰ سکه دناریوس به همراه داشت که نشان می دهد آنها افراد ثروتمندی بوده اند.

این دستبند به قدری چشمگیر بود که بلافاصله خانه محل کشف آن به نام آن نامگذاری شد و حتی نقاشی های دیواری و باغ های خارق العاده آن را تحت الشعاع قرار داد. در حالی که فوران و دمای سوزان آتشفشان به مرگ ساکنان شهر انجامید، لایه ای از خاکستر و سنگ های آتشفشانی، باعث شد که اجساد، اشیاء و نقاشی ها به شکلی بی نظیر حفظ شوند. این دستبند طلا نیز یکی از زیباترین نمونه های این میراث گرانبها است که از دل خاکسترها بیرون آمده است.