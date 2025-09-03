En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یادگاری درخشان از یک فاجعه+ عکس

از میان خاکستر و سنگ های آتشفشان، دستبند طلایی باشکوهی بیرون آمد؛ با طرحی از الهه ماه و مارهایی که آن را در دهان گرفته اند.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۹۰
| |
4 بازدید

در منطقه ششم پمپئی، در یکی از باشکوه ترین خانه های شهر که به «خانه دستبند طلایی» شهرت دارد، یک دستبند طلایی فوق العاده کشف شد. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این خانه سه طبقه به دلیل نقاشی های دیواری شگفت انگیز باغش و موزاییک های رنگی کف، از شهرت بالایی برخوردار است. در این مجموعه باشکوه، نقاشی های اساطیری و کپی هایی از آثار یونانی قرن چهارم نیز به چشم می خورد.

یادگاری درخشان از یک فاجعه

این دستبند از یک میله منحنی شکل گرفته که دو سر آن به شکل سر مار طراحی شده اند. این مارها یک صفحه دایره ای را در دهان خود گرفته اند. این صفحه با نیم تنه الهه لونا (سلنه)، الهه ماه، تزئین شده است که به شکل یک دختر جوان با هفت ستاره و هلال ماه بالای سرش به تصویر کشیده شده است. 

این دستبند در دست یکی از قربانیانی پیدا شد که در جریان فوران آتشفشان تلاش می کرد فرار کند. به شکلی باورنکردنی، دستبند سالم و درخشان روی دست صاحبش باقی مانده بود. این زن همچنین یک صندوقچه حاوی ۴۰ سکه آئورئوس و ۱۸۰ سکه دناریوس به همراه داشت که نشان می دهد آنها افراد ثروتمندی بوده اند.

این دستبند به قدری چشمگیر بود که بلافاصله خانه محل کشف آن به نام آن نامگذاری شد و حتی نقاشی های دیواری و باغ های خارق العاده آن را تحت الشعاع قرار داد. در حالی که فوران و دمای سوزان آتشفشان به مرگ ساکنان شهر انجامید، لایه ای از خاکستر و سنگ های آتشفشانی، باعث شد که اجساد، اشیاء و نقاشی ها به شکلی بی نظیر حفظ شوند. این دستبند طلا نیز یکی از زیباترین نمونه های این میراث گرانبها است که از دل خاکسترها بیرون آمده است.

 

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
دستبند طلا دستبند طلا میراث فرهنگی خبر فوری
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستبند هخامنشی با اردک‌های نشسته+عکس
بازدید نوروزی مردم از کاخ گلستان + عکس
جشن نوروز در تخت جمشید برگزار می‌شود
کتیبه ساسانی درحال غرق شدن است!
ورود مسافر به این مناطق گردشگری ممنوع شد
دستبند قانون بر دستان قاتل فراری در کمتر از ۴ ساعت
طالبیان معاون میراث فرهنگی شد
میراث ملی ایران با بیمه 200 یورویی سرگردان در سی شهر اروپا!
دستبند پلیس فیروزکوه بر دستان قاتل
سلطانی‌فر: گره‌ها را باز می‌کنیم
سرنوشت مبهم میراث فرهنگی
حراج تهران با فروش بیش‌از ۲۲۴ میلیارد تومان چکش خورد+ عکس
دستبند هوشمند برای ترک سیگار
درگیری خونین به خاطر دستبند طلا
تيشه لج و لج‌بازي بر ريشه ميراث‌فرهنگي
دستبند پلیس بر دستان قاتل مجروح در بیمارستان
توضیح‌میراث‌فرهنگی‌درباره‌خروج سه‌اثر از ثبت‌ملی
فرار ناکام متهمان با دستبند پلیس
«اون» سکه عاری‌سازی از تسلیحات اتمی ضرب کرد
دستبند پلیس: دو هزار تومان؛ خرید برای عموم آزاد+ عکس
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بازگشت فردوسی پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰ + عکس
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۱ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۰۴ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۸ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z0A
tabnak.ir/005Z0A