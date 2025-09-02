En
فعالیت ۵۹ شبکه معاند علیه کردستان

سرپرست صدا و سیمای مرکز کردستان امروز سه‌شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری تابناک در استان، ضمن گفت‌وگو با مدیر و خبرنگاران این مجموعه، بر نقش رسانه‌های داخلی در مقابله با جنگ نرم دشمنان و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: ۵۹ شبکه معاند علیه کردستان فعال‌اند، اما رسانه‌های انقلابی میدان را خالی نکرده‌اند
کد خبر: ۱۳۲۶۱۶۸
253 بازدید
فعالیت ۵۹ شبکه معاند علیه کردستان

به گزارش تابناک؛ «حجت رشیدی» سرپرست صدا و سیمای مرکز کردستان، امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری تابناک در این استان با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در نگاه رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: کردستان یک استان فرهنگی است و در طول تاریخ انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام قرار داشته است. رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف خود، کردستان را استانی فرهنگی معرفی کرده‌اند و این جایگاه، مسئولیت رسانه‌ها در انعکاس ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مردم این خطه را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های دشمن طی سال‌های اخیر هجمه‌های گسترده‌ای علیه ارزش‌های نظام و مردم ایران ساماندهی کرده‌اند، افزود: امروز علی‌رغم تبلیغات و جنگ روایت‌ها از سوی رسانه‌های معاند، رسانه‌های داخلی و انقلابی با قدرت در صحنه حاضرند و پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند. این پایداری، نشانه‌ای روشن از ایمان، باور و تعهد اصحاب رسانه در دفاع از حقیقت است.

سرپرست صدا و سیمای مرکز کردستان، همچنین نقش رسانه‌ها را در تقویت امید اجتماعی و انعکاس خدمات نظام بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: صدا و سیمای مرکز کردستان و رسانه‌های فعال استان، همسو و همدل هستند و در یک جبهه مشترک، برای روشنگری افکار عمومی، مقابله با تحریف‌ها و ایجاد وحدت رسانه‌ای تلاش می‌کنند.

رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فعالیت‌های خبرگزاری تابناک در کردستان، این رسانه را یکی از مجموعه‌های پویا و جریان‌ساز استان دانست و گفت: تابناک در سال‌های اخیر نشان داده که ضمن پایبندی به اصول حرفه‌ای، نگاه مسئولانه‌ای به مسائل استان دارد و با انتشار اخبار دقیق و به‌موقع، توانسته اعتماد مخاطبان خود را جلب کند. این رسانه با رویکردی مسئولانه در کنار مردم ایستاده و با انعکاس ظرفیت‌ها، مشکلات و دستاورد‌های استان، نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی عمومی ایفا کرده است.

در ادامه این بازدید، فرزاد مرادی، مدیر خبرگزاری تابناک در کردستان، با ابراز خرسندی از حضور سرپرست صدا و سیما در این مجموعه خبری، گفت: خبرگزاری تابناک طی سال‌های گذشته کوشیده است هم‌پای رسانه‌های ملی و استانی، در انعکاس ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان نقش‌آفرینی کند. باور ما این است که رسانه باید پل ارتباطی میان مردم و مسئولان باشد؛ پلی که بتواند دغدغه‌های مردم را به گوش مسئولان برساند و در عین حال خدمات و اقدامات انجام‌شده را نیز به اطلاع جامعه برساند.

مرادی با اشاره به شرایط کنونی رسانه‌ای و اهمیت مقابله با جریان‌های معاند، تأکید کرد: فضای رسانه‌ای امروز، عرصه‌ای از جنگ روایت‌هاست. برای ایستادگی در برابر تحریف و هجمه، نیازمند همکاری همه رسانه‌های انقلابی هستیم. تابناک کردستان در این مسیر، خود را همسو و همراه با صدا و سیمای مرکز استان و سایر رسانه‌های متعهد می‌داند و تلاش دارد در کنار این مجموعه‌ها، نقش مؤثری در دفاع از آرمان‌های انقلاب و انتقال صدای مردم ایفا کند.

وی همچنین افزود: رسانه‌های محلی و بومی ظرفیت‌های ارزشمندی برای بازنمایی فرهنگ و هویت کردستان دارند. هر قدر این ظرفیت‌ها بهتر شناسانده شوند، فرصت‌های بیشتری برای توسعه و پیشرفت استان فراهم خواهد شد. تابناک کردستان همواره این رسالت را دنبال کرده است که در کنار نقد سازنده، در معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان پیشگام باشد.

این دیدار با بحث و تبادل نظر درباره چگونگی تقویت تعاملات رسانه‌ای در سطح استان ادامه یافت. دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ها در انعکاس دستاورد‌های انقلاب، تقویت امید اجتماعی، مقابله با شایعات و بازتاب درست مسائل و نیاز‌های مردم تأکید کردند.

در پایان نیز مقرر شد همکاری‌های مشترک میان صدا و سیمای مرکز کردستان و خبرگزاری تابناک در پوشش رویداد‌های استانی، انعکاس ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی، و نیز مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌های بیگانه استمرار یابد.

سرپرست صداوسیمای مرکز کردستان در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاش‌های رسانه‌ای مدیر خبرگزاری تابناک استان تجلیل و قدردانی کرد.

شبکه معاند صداوسیما استان کردستان
