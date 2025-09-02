به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بعدازظهر امروز ۲ سپتامبر، شی جینپینگ رئیسجمهور چین در تالار بزرگ خلق پکن با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان که برای حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای ۲۰۲۵ و مراسم یادبود هشتادمین سالگرد پیروزی مردم چین در جنگ مقاومت علیه ژاپن و جنگ جهانی دوم به چین سفر کرده است، دیدار و گفتوگو کرد.
شی جینپینگ در این دیدار اظهار داشت: روابط چین و ایران در برابر دگرگونیهای اوضاع بینالمللی مقاومت کرده و روندی باثبات و سالم داشته است. پس از دیدار ما در کازان در سال گذشته، دستگاههای مختلف دو کشور بهطور فعال توافقات مهم بهدستآمده را اجرا کردند و همکاریهای دو کشور در حوزههای گوناگون به نتایج تازهای دست یافته است.
رئیس جمهور چین با اشاره به نقش ایران در خاورمیانه تصریح کرد: چین همواره توسعه روابط با ایران را در جایگاهی مهم در دیپلماسی خود در خاورمیانه قرار میدهد و مایل است همراه ایراندوستی را استمرار بخشد، اعتماد متقابل را تعمیق کند و همکاری در زمینههایی، چون تجارت، سرمایهگذاری، انرژی پاک، اتصال و ارتباطات را تقویت نماید.
وی افزود: چین همچنین تمایل دارد همراه با ایران، روابط مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را در مسیر باثبات و بلندمدت پیش ببرد. چین ابتکار حکمرانی جهانی را مطرح کرده و آماده است همراه با ایران و دیگر اعضای جامعه بینالمللی برای ساختن نظام حکمرانی جهانی عادلانهتر و منطقیتر تلاش کند و بهطور مشترک جامعهای با سرنوشت مشترک بشریت بسازد.
درباره برنامه هستهای کشورمان، شی جینپینگ تأکید کرد: توسل به زور راهحل درستی برای اختلافات نیست؛ گفتوگو و ارتباط مسیر درست برای تحقق صلح پایدار است. چین به تعهد ایران مبنی بر عدم پیگیری توسعه سلاحهای هستهای اهمیت میدهد، از حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت میکند و پشتیبان ایران در حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، شأن ملی و دفاع از حقوق مشروع خود از طریق مذاکرات سیاسی است.
وی در آخر خاطرنشان کرد: چین همچنان بر اجرای عدالت پافشاری خواهد کرد و برای دستیابی به راهحل مسئله هستهای ایران که نگرانیهای معقول همه طرفها را مدنظر قرار دهد، تلاش خواهد کرد و برای تحقق صلح پایدار در خاورمیانه بیوقفه کوشش خواهد نمود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان نیز ضمن تبریک به چین بهخاطر برگزاری موفق نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، اعلام کرد که در دوران ریاست دورهای چین، اعتماد سیاسی میان اعضا افزایش یافته است و همکاریها در حوزههای مختلف پیشرفتهای مثبتی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مایل است در چارچوب سازمان همکاری شانگهای همکاری خود با چین را تقویت کند. چین شریک جامع راهبردی ایران است و ایران به روابط دو کشور اهمیت زیادی میدهد و فارغ از تغییرات شرایط بینالمللی، بر دوستی با چین و تعمیق همکاری با آن پایبند خواهد بود.
پزشکیان در آخر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتکار حکمرانی جهانی که رئیسجمهور شی جینپینگ مطرح کرده است، کاملاً حمایت میکند و آماده است هماهنگیهای نزدیکتری با چین داشته باشد، با یکجانبهگرایی مخالفت کند و از صلح و ثبات خاورمیانه پاسداری نماید و به تحقق و اجرای ابتکار حکمرانی جهانی یاری رساند.
