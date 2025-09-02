En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار فرمانده جدید سنتکام با السودانی در بغداد

نخست‌وزیر عراق و فرمانده سنتکام طی دیدار در بغداد درباره «آینده همکاری‌های امنیتی و نظامی، روند اجرای توافق سپتامبر ۲۰۲۴ و تداوم مبارزه با تروریسم گفت‌وگو کردند».
کد خبر: ۱۳۲۶۱۵۷
| |
287 بازدید
دیدار فرمانده جدید سنتکام با السودانی در بغداد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق روز سه‌شنبه در بغداد میزبان «برد کوپر» فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) و هیأت همراه وی بود. در این دیدار، که با حضور کاردار سفارت آمریکا برگزار شد، دو طرف درباره آینده همکاری‌های امنیتی و نظامی، روند اجرای توافق سپتامبر ۲۰۲۴ و تداوم مبارزه با تروریسم گفت‌و‌گو کردند.

ماموریت ائتلاف آمریکایی قرار است تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان یابد. با این حال، نظامیان آمریکایی تا سپتامبر ۲۰۲۶ در اربیل و شمال عراق باقی خواهند ماند.

این توافق دور مرحله‌ای است که مرحله اول از سپتامبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ است که در آن نظامیان آمریکایی از بغداد و الانبار خارج می‌شوند. مرحله دوم از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ شامل خروج نیرو‌های آمریکایی از کردستان عراق است.

طبق بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق، السودانی در این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت شراکت بغداد-واشنگتن در تأمین امنیت داخلی و منطقه‌ای، گفت که «همکاری‌های دو کشور تاکنون دستاورد‌های مهمی در مقابله با تهدیدات امنیتی داشته» و بر ضرورت ادامه این مسیر تاکید کرد.

وی همچنین استمرار گفت‌و‌گو‌های مستقیم و پایبندی کامل به مفاد توافق مشترک را برای ثبات عراق حیاتی دانست.

از سوی دیگر، کوپر با تمجید از نقش بغداد به‌عنوان الگویی موفق در مبارزه با تروریسم، بر عزم واشنگتن برای ادامه همکاری‌های امنیتی و تقویت پیوند‌های راهبردی با عراق تأکید کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
السودانی فرمانده سنتکام سازمان تروریستی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لفاظی فرمانده سنتکام درباره اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران + زیرنویس
سنتکام مدعی حذف فرمانده ارشد داعش در سوریه شد
تحلیل ارتشبد آمریکا از شرایط نظامی کنونی ایران
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yzd
tabnak.ir/005Yzd