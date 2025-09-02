دیدار فرمانده جدید سنتکام با السودانی در بغداد

نخست‌وزیر عراق و فرمانده سنتکام طی دیدار در بغداد درباره «آینده همکاری‌های امنیتی و نظامی، روند اجرای توافق سپتامبر ۲۰۲۴ و تداوم مبارزه با تروریسم گفت‌وگو کردند».

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق روز سه‌شنبه در بغداد میزبان «برد کوپر» فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) و هیأت همراه وی بود. در این دیدار، که با حضور کاردار سفارت آمریکا برگزار شد، دو طرف درباره آینده همکاری‌های امنیتی و نظامی، روند اجرای توافق سپتامبر ۲۰۲۴ و تداوم مبارزه با تروریسم گفت‌و‌گو کردند.

ماموریت ائتلاف آمریکایی قرار است تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان یابد. با این حال، نظامیان آمریکایی تا سپتامبر ۲۰۲۶ در اربیل و شمال عراق باقی خواهند ماند.

این توافق دور مرحله‌ای است که مرحله اول از سپتامبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ است که در آن نظامیان آمریکایی از بغداد و الانبار خارج می‌شوند. مرحله دوم از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ شامل خروج نیرو‌های آمریکایی از کردستان عراق است.

طبق بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق، السودانی در این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت شراکت بغداد-واشنگتن در تأمین امنیت داخلی و منطقه‌ای، گفت که «همکاری‌های دو کشور تاکنون دستاورد‌های مهمی در مقابله با تهدیدات امنیتی داشته» و بر ضرورت ادامه این مسیر تاکید کرد.

وی همچنین استمرار گفت‌و‌گو‌های مستقیم و پایبندی کامل به مفاد توافق مشترک را برای ثبات عراق حیاتی دانست.

از سوی دیگر، کوپر با تمجید از نقش بغداد به‌عنوان الگویی موفق در مبارزه با تروریسم، بر عزم واشنگتن برای ادامه همکاری‌های امنیتی و تقویت پیوند‌های راهبردی با عراق تأکید کرد.