به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهرداری قزوین در پی اتفاقات اخیر و واکنش گسترده افکار عمومی نسبت به نحوه برخورد با دستفروشان شهری، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف ارتقای رویکردهای اجتماعی و حفظ کرامت شهروندان، قرارداد همکاری با پیمانکار بخش خصوصی رفع سدمعبر با شهرداری قزوین، لغو می‌شود.

مهدی صباغی، شهردار قزوین با دستور مستقیم خود، علی عسگری، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و همچنین مسئول رفع سد معابر شهری را از سمت خود برکنار کرد تا مسیر برای بازنگری در سیاست‌های اجرایی و انتخاب مدیران با رویکرد اجتماعی‌تر، هموار شود.

به گزارش ایسنا، شهرداری قزوین اعلام کرد که در ادامه، برنامه‌هایی برای ساماندهی اصولی مشاغل شهری با حفظ کرامت انسانی و مشارکت فعال شهروندان، در دستور کار قرار خواهد گرفت.