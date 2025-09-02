En
از فرودگاه تا فروشگاه؛ داستان بلو در کیش

مروری بر خدمات بلوبانک سامان در جزیره کیش برای گردشگران
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بلوبانک سامان، گردشگران و مسافران کیش می‌توانند از خدمات جدید بلو در جزیره استفاده کنند؛ این خدمات حاصل همکاری بلو و سازمان منطقه آزاد کیش است.

 داستان بلو در کیش، از لحظه‌ای شروع می‌شود که هواپیمای شما در فرودگاه این جزیره فرود می‌آید و با دریافت پیامک خوش‌آمدگویی متوجه می‌شوید که سفری متفاوت در انتظارتان است.  

برای شروع این ماجراجویی لازم است در بلو حساب داشته باشید و با بلوکارت خود در جزیره تراکنش خرید داشته باشید.

اگر حساب بلو و بلوکارت دارید نصف راه را رفته‌اید، اما اگر حساب ندارید نگران دریافت کارت‌تان نباشید، این امکان برای شما فراهم شده تا در سریع‌ترین حالت ممکن بلوکارت یا بهتر است بگوییم «جت‌کارت» خود را دریافت کنید. «جت‌کارت» محصول جدید بلوبانک سامان است که دریافت کارت را به سریع‌ترین حالت ممکن تبدیل کرده است. پس اگر بلوکارت ندارید تنها کافی‌ست به یکی از سه کانتر بلو در جزیره کیش مراجعه کنید؛ یکی در فرودگاه کیش یکی در مرکز تجاری کیش و دیگری در بازار پردیس ۲ قرار دارند، با مراجعه به این سه کانتر به شکل آنی و فوری جت‌کارت‌تان را دریافت کنید.

«جت‌ کارت» یک کارت بانکی کامل است که بدون انتظار و در لحظه به شما تحویل داده می‌شود. حالا سفر شما به کیش، شروع یک ماجراجویی مالی هیجان‌انگیز است.

خرید با اعتبار بلو

برای دریافت اعتبار بلو فقط لازم است اولین خریدتان را در کیش با بلوکارت یا جت‌کارت انجام دهید، فرقی نمی‌کند مبلغ آن چقدر باشد. به محض انجام خرید، یک باکس اعتباری «کیش‌گردی» تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای شما ایجاد می‌شود که تا ۱۰ روز فرصت دارید آن را فعال کنید. به خاطر داشته باشید که این اعتبار ۱۵ میلیون تومانی به شکل نقدی نیست و فقط از طریق کارتخوان‌های فروشگاه‌ها یا مراکز خدماتی کیش قابل استفاده است. پس از فعال‌سازی اعتبار، شما تا ۳۰ روز فرصت دارید تا خریدتان را انجام دهید. این اعتبار با کارمزد حداقلی و با سود سالیانه ۲۳ درصد ارائه می‌شود. اقساط اعتبار ۶ ماهه است و زمان پرداخت اولین قسط آن ۳۰ روز پس از صدور صورتحساب یا فعال‌سازی اعتبار فرا می‌رسد.

  قرعه‌کشی‌ها

در طول برگزاری جشنواره بلو در کیش، هر هفته میان کاربرانی که در هفت روز منتهی به تاریخ قرعه‌کشی با کارت بلو خرید کرده‌اند، دو قرعه‌کشی بزرگ و جذاب برگزار می‌شود:

· قرعه‌کشی «۱۰۰ میلیون تومانی» بلو : کسانی که از روز یکم تا ۳۱ شهریور با بلوکارت یا جت‌کارت خود در فروشگاه‌های جزیره کیش تراکنش انجام دهند، هر هفته فرصت دارند یک جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی را برنده شوند. این قرعه‌کشی در پایان هر هفته، میان کاربرانی که در هفته گذشته حداقل یک تراکنش حضوری داشته‌اند انجام می‌شود. اسم برنده‌های این قرعه‌کشی از این صفحه قابل مشاهده است.

· قرعه‌کشی «۱ میلیارد تومانی» سازمان منطقه آزاد کیش: مسافران و گردشگرانی که بین یک  تا ۳۱ شهریور با بلوکارت یا جت‌کارت خود در فروشگاه‌های جزیره کیش تراکنش حضوری انجام دهند، فرصت دارند هر هفته یک جایزه ۱ میلیارد تومانی برنده شوند. این جوایز توسط سازمان منطقه آزاد کیش در پایان هر هفته، میان گردشگرانی که با جت‌کارت یا بلوکارت خود تراکنش داشته‌اند، قرعه‌کشی می‌شود. در این قرعه‌کشی هر تراکنش و خرید با بلوکارت یا جت‌کارت از تاریخ  یک تا ۳۱ شهریور، یک امتیاز محسوب می‌شود و شانس برنده شدن را افزایش می‌دهد. این قرعه‌کشی تنها میان مسافران به جزیره کیش انجام می‌شود اما در پایان این جشنواره تابستانه یک قرعه‌کشی ۱ میلیارد تومانی هم میان ساکنان جزیره یا همان کیشوندان (تحت همان شرایط) انجام خواهد شد.

جشنواره بلو در جزیره کیش از یک شهریور تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴، به مدت ۸۱ روز ادامه دارد. در این مدت، می‌توانید با دریافت جت‌کارت یا با استفاده از بلوکارت خود در کیش اعتبار ۱۵ میلیون تومانی دریافت کنید. اما قرعه‌کشی‌ها تنها تا پایان شهریور انجام می‌شود.

