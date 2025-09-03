En
تابناک بررسی می کند؛

پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟

از هفته گذشته تا امروز قیمت طلا و سکه اعداد عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته است و به نظر می‌رسد با این فرمان قیمت‌ها رکورد جدیدی را بزند.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۴۳
| |
2 بازدید

روند صعودی قیمت طلا و سکه در بازار همچنان متوقف نشده است و قیمت‌ها رکورد جدیدی را امروز به ثبت رساندند که به نظر می رسد در روز‌های آینده شاهد صعود به قیمت‌های جدید باشیم. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس اعلام قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و جواهر تهران، آخرین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و سکه امامی به ۹۷ میلیون و ۶۵۰ هزارتومان رسید؛ این در حالی است که قیمت سکه تمام بهار آزادی ۸۹ میلیون و ۷۷۰ هزارتومان و نیم سکه ۵۲ میلیون تومان قیمت گذاری شد. همچنین قیمت ربع سکه به ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح جدید ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان اعلام شده است و قیمت اونس جهانی نیز امروز با ۰.۵۵ درصد افزایش به ۳۴۹۵ دلار و ۲۳ سنت رسید. 

قیمت طلا به کانال قبلی باز می گردد؟

عبادالله محمد ولی، عضو اتحادیه طلا وجواهر تهران در گفتگو با تابناک درمورد تغییرات قیمتی و پیش بینی از این بازار گفت: باتوجه به تغییرات اونس جهانی بازار داخل نیز به تبعیت از آن روند صعودی به خود گرفته است که تاحد زیادی نشات گرفته از تنش فضای بین الملل است که امید می‌رود قیمت‌ها در بازار داخلی کاهشی شود و چنانچه مذاکرات با میانجی گری اروپایی‌ها ازسرگرفته شود برگشت به کانال‌های قبلی محتمل است. 

این کارشناس و تحلیلگر بازار طلا و جواهر پیش بینی کرد که درصورت عدم توافق کشور روند پرشتاب و افزایش قیمت‌ها به کانال‌های بیشتر محتمل است هرچند برای هرافزایش قیمتی یک سقف وجود دارد و بیش از یک سقفی جای شتاب قیمتی ندارد. 

هفته پرنوسان برای بازار طلا 

محمدولی تاکید کرد: از هفته گذشته که نرخ هرگرم طلا ۷ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بود تا امروز که ۸ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان شده است درهر گرم طلا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان افزایش قیمت به وجودآمده است که بعید نیست هرگرم طلا رنگ ۹ میلیون تومان هم به خود ببیند، اما لازم است که در چنین بازار پرالتهابی بهتر است سرمایه گذاری با تامل بیشتر انجام شود.

او در مورد بیشترین سکه‌هایی که افزایش قیمت را تجربه کردند، توضیح داد: از آنجایی که تقاضا برای خرید سکه امامی و بهار آزادی به دلیل نزدیک شدن به کانال ۱۰۰ میلیون تومان کم شده و بسیاری از مردم قدرت خرید این نوع سکه‌ها را ندارند بیشترین تقاضا به سمت ربع سکه، نیم سکه و سکه‌های گرمی رفته است.

 
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
