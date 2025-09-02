En
قتل در مراسم عروسی؛ انگیزه چه بود؟

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از وقوع نزاع و درگیری در مراسم عروسی منجر به قتل و شناسایی و دستگیری قاتل در شهرستان زاهدان، خبر داد.
قتل در مراسم عروسی؛ انگیزه چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: در پی اعلام خبر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های زاهدان، بررسی موضوع سریعا در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در بررسی اولیه و تحقیق از اهالی محل مطلع شدند که در درگیری صورت گرفته فردی در یک نزاع و درگیری دسته جمعی در مراسم عروسی شخصی را با سلاح سرد چاقو به قتل رسانده و متواری شده است که بلافاصله با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیسی قاتل شناسایی و دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه قاتل علت و انگیزه قتل را درگیری با مقتول بیان نمود و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی گردید، گفت: شهروندان عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند و با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را بر طرف کنند تا شاهد حوادث این چنین دلخراش نباشیم.

 
