بازار ارز با روند صعودی که داشته، مستقیما قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار داده است؛ با این حال، رئیس‌ کل بانک مرکزی به جای حضور میدانی در بازار آزاد ارز، ترجیح می‌دهد در قاب رسانه‌ها سرگرم تراکتورسواری باشد.

آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!

بازار ارز در روزهایی به سر می‌برد که ارزش ریال کاهشی است و قدرت خرید مردم هر روز بیشتر آب می‌رود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ دلار در روزهای اخیر و در معاملات آزاد حتی از مرز ۱۰۶ هزار تومان هم عبور کرد و گرچه امروز عقب‌نشینی نسبی داشته، اما روند اخیر باعث شده تا فعالان اقتصادی به این باور برسند که مسیر کلی نرخ ارز همچنان صعودی است؛ مسیری که مستقیماً بر دارو، خوراک، لوازم خانگی، خودرو، موبایل و کوچک‌ترین جزئیات زندگی مردم سایه انداخته است.

نمودار ماهانه قیمت دلار آمریکا به تومان

با وجود این واقعیت انکارناپذیر، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، همچنان بر طبل بی‌اعتباری نرخ آزاد می‌کوبد و تاکید دارد که نرخ بازار آزاد را قبول ندارد! گویی انکار فرزین می‌تواند قیمت کالاها را در بازار کنترل کند. تجربه اما نشان داده که زندگی مردم، فارغ از اظهارنظرهای رئیس‌کل، به نرخ آزاد گره خورده است.

آقای رئیس؛ وقت تراکتورسواری نیست!

در گذشته، روسای بانک مرکزی چون عبدالناصر همتی و علی صالح‌آبادی، دست‌کم در روزهای التهاب ارزی سری به بازار ارز تهران می‌زدند تا نشان دهند که سیاست‌گذار بی‌خبر از میدان نیست.

اما فرزین که از دی ۱۴۰۱ سکان بانک مرکزی را در دست گرفته، در هیچ یک از بحران‌های ارزی اخیر چنین حضوری در بازار ارز نداشته است.

این روزها که دلار بی‌محابا بالا می‌رود و رشد تورم، دخل و خرج مردم را به چالش کشیده است، رئیس‌کل بانک مرکزی به جای حضور در میدان ارز، در قاب رسانه‌ها بر تراکتور می‌نشیند و با لبخندی رضایتمندانه به نظر می رسد که از امکانات تراکتور لذت می‌برد؛ همان‌طور که پیش‌تر در اوج گرانی طلا و سکه، با خونسردی از «عیدی سکه‌ای» سخن گفت تا نشان دهد چه سبک زندگی خاصی دارد!

آقای فرزین، حتما می دانید که ریاست بانک مرکزی مسئولیتی سنگین در حوزه مدیریت بازار ارز و کنترل تورم است؛ نه فرصتی برای نمایش‌های رسانه‌ای یا اقدامات حاشیه‌ای. بهتر است در این زمینه از تجربه و رفتار روسای پیشین بانک مرکزی بیاموزید که در شرایط بحرانی، ولو نمادین، حضور در میان فعالان بازار ارز را بر انفعال و سکوت ترجیح می‌دادند.

اکنون زمان آن است که به جای سکوت و انکار بازار آزاد، به میدان بیایید و نشان دهید دغدغه اصلی شما حفظ ارزش پول ملی و معیشت مردم است. مردم و فعالان اقتصادی به پیام روشن از سوی بانک مرکزی نیاز دارند: اینکه سیاست‌گذار ارزی، مسئولیت‌پذیر و در میدان است.

بنابراین، به جای آنکه چون کبک سر در برف فرو ببرید، شایسته است واقعیت‌ها و حقایقی را که مستقیماً سفره و قدرت خرید مردم را کوچک و بی‌ارزش می‌کند، ببینید، بپذیرید و مدیریت کنید.