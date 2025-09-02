۱۱/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 02 September 2025
۱۴:۳۶
فیلم
>>
آشپزی
کد خبر:۱۳۲۶۱۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
02 September 2025
ته چین
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب کوبیده را میبینید.
برچسبها:
ته چین
غذای ایرانی
چلوکباب
کباب کوبیده
ویدیو
اخبار مرتبط
طرز تهیه آبگوشت متفاوت
چلوکباب زیر صد هزار تومان سرطانزا است
جان سینا: عاشق کباب کوبیده با سنگک و تهچینم!
روش تهیه کباب کوبیده 50 هزار تومانی در رستورانها
طرز تهیه کباب کوبیده مرغ
روش تهیه کباب کوبیده ارزان در کباب فروشیها
روش متفاوت تهیه مایه کباب کوبیده
طرز تهیه کباب کوبیده دو رنگ
طرز تهیه کباب کوبیده
پنج ترفند برای نریختن کباب کوبیده از سیخ
روش تهیه کباب کوبیده سیخی 8 هزار تومانی
طرز تهیه کباب پاکستانی
طرز تهیه کباب کوبیده گلپایگانی
طرز تهیه کباب کوبیده خانگی
طرز تهیه کباب کوبیده هندی
طرز تهیه کباب کوبیده عراقی
غذاهای ترکیه بیش از همه از ایرانیها تاثیر گرفته
ویدیوی آشپز گوگل از کباب ایرانی
باز هم غذای ایرانی بهترین غذای یک سایت خارجی شد
ذوقزدگی یک آمریکایی از خوردن کباب ایرانی
کاری که زن ایرانی با مرد آمریکایی کرد!
ذوق زدگی رفیق کریستیانو رونالدو از کباب ایرانی
تعصب یک کرهای روی خورش قیمه
غذاي ايراني بهکام کشورهاي ترک و عرب و هندي!
شوخی جان سینا با چاق شدنش به خاطر غذای ایرانی!
شیوه عجیب سرو غذای ایرانی در اروپا
دیالوگ جالب مرزبان ایرانی در مرز آمریکا و کانادا
واکنش بامزه زوج کُرهای بعد از خوردن لوبیاپلو
آنتونی بوردین در ایران
جنایت یک خارجی در حق قورمه سبزی!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
مادر بزرگ هم فقط مادر بزرگ های خودمون ن ن ن ن ن ن ن
بخدااااااا
ویدیوهای مرتبط
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب کوبیده را میبینید.
طرز تهیه سس مایونز به سادهترین روش
سس مایونز پرطرفدارترین سس در سراسر جهان است. پیش از این طرز تهیه سس...
طرز تهیه تخم مرغ برای تزیین
برای غذای گورمه یا گورمه فود از تکنیکهای خاص برای پختن یا سرخ کردن تخم...
خلاقیت سرآشپز معروف ترکیهای برای حمایت از ایران
بوراک، سرآشپز معروف ترکیهای به سبک خودش از ایران در مقابل حمله اسرائیل...
روش تهیه فالوده شیرازی به شیوه سنتی
فالوده شیرازی یک دسر سنتی ایرانی است که از رشتههای نازک نشاستهای تهیه...
ابتکار رستوران مصری با الهام از حملات موشکی ایران
رستوران مصری که با حملات موشکی ایران ویدیویی مبتکرانه برای تبلیغ غذاهای...
تصاویر سرو نوشیدنی با الکل 30 درصد در رستورانها
یکی از خبرگزاریها ویدیویی از سرو نویسندگی با الکل 30 درصد در یکی از...
طرز تهیه پنیر برشته
پنیر برشته (یا املت پنیر) یک غذای سنتی و خوشمزه شمالی است که با پنیر...
واکنش بامزه زوج کُرهای بعد از خوردن لوبیاپلو
واکنش جالب زوج کرهای به لوبیا پلو، غذای محبوب و خوش طعم ایران را ببینید.
این رستوران در لاسوگاس نیست، در ولنجک است!
ویدیویی از یک رستوران در ولنجک تهران منتشر شده که برخی تصور کردند لاس...
تصاویر یک رستوران معلق در تهران!
رستوران معلق پدیده تازهای است که در شهرهای مختلف دنیا باب شده و حالا به...
شوخی بازیگر آمریکایی با تعارف ایرانیها سر غذا
رین ویلسون بازیگر سریال محبوب office درباره تعارف که آن را به فعل تبدیل...
شیوه رنگ کردن هندوانه برای فروش!
ویدیویی از روش تقلب یک فروشنده در ترکیه برای قرمز نشان دادن هندوانه با...
بلایی که یک مکزیکی سر غذای ایران درآورد
ویدیویی از مراحل پخت و سرو یک غذای ایرانی به همراه سالاد شیرازی، توسط یک...
فرآیند پخت چپلی کباب، غذای خیابانی مشهور کابل
فرآیند پخت خیابانی چپلی کباب غذای مشهور کابل را میبینید.
پخت املت و برنج سرخ شده غذای خیابانی توکیو
فرآیند پخت املت و برنج یکی از غذاهای خیابانی ژاپنی را که در توکیو ثبت...
چگونه همبرگرهای مک دونالد تولید میشوند؟
در این ویدیو عملیات صفر تا صد تولید همبرگرها و دیگر محصولات غذایی مک...
پخت غذای روستایی آذربایجان با بال مرغ و سیب زمینی
در این ویدیو یک آشپز مشهور اوکراینی ساکن یکی از روستاهای کشور آذربایجان...
پخت آبگوشت بوقلمون و نان تازه در روستا
در این ویدیو، یک آشپز زن ساکن یکی از روستاهای ایران را خواهید دید که با...
دستورپخت کباب تابهای استرالیایی
کباب تابهای استرالیایی یکی از غذاهایی است که جواد جوادی با تکنیک خود...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود