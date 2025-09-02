En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 139
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۶۱۱۶
کد خبر:۱۳۲۶۱۱۶
380 بازدید
نظرات: ۱
ته چین

عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب

عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب کوبیده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ته چین غذای ایرانی چلوکباب کباب کوبیده ویدیو
اخبار مرتبط
طرز تهیه آبگوشت متفاوت
چلوکباب‌ زیر صد هزار تومان سرطان‌زا است
جان سینا: عاشق کباب کوبیده با سنگک و ته‌چینم!
روش تهیه کباب کوبیده 50 هزار تومانی در رستوران‌ها
طرز تهیه کباب کوبیده مرغ
روش تهیه کباب کوبیده ارزان در کباب فروشی‌ها
روش متفاوت تهیه مایه کباب کوبیده
طرز تهیه کباب کوبیده دو رنگ
طرز تهیه کباب کوبیده
پنج ترفند برای نریختن کباب کوبیده از سیخ
روش تهیه کباب کوبیده سیخی 8 هزار تومانی
طرز تهیه کباب پاکستانی
طرز تهیه کباب کوبیده گلپایگانی
طرز تهیه کباب کوبیده خانگی
طرز تهیه کباب کوبیده هندی
طرز تهیه کباب کوبیده عراقی
غذاهای ترکیه بیش از همه از ایرانی‌ها تاثیر گرفته
ویدیوی آشپز گوگل از کباب ایرانی
باز هم غذای ایرانی بهترین غذای یک سایت خارجی شد
ذوق‌زدگی یک آمریکایی از خوردن کباب ایرانی
کاری که زن ایرانی با مرد آمریکایی کرد!
ذوق زدگی رفیق کریستیانو رونالدو از کباب ایرانی
تعصب یک کره‌ای روی خورش قیمه
غذاي ايراني به‌کام کشورهاي ترک و عرب و هندي!
شوخی جان سینا با چاق شدنش به خاطر غذای ایرانی!
شیوه عجیب سرو غذای ایرانی در اروپا
دیالوگ جالب مرزبان ایرانی در مرز آمریکا و کانادا
واکنش بامزه زوج کُره‌ای بعد از خوردن لوبیاپلو
آنتونی بوردین در ایران
جنایت یک خارجی در حق قورمه سبزی!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
مادر بزرگ هم فقط مادر بزرگ های خودمون ن ن ن ن ن ن ن
بخدااااااا
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟