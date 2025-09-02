En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جایگزینی انسان با ربات‌های انسان‌نما یک گام به واقعیت نزدیک‌تر شد

پژوهشگران دانشگاه Cornell موفق شده‌اند چارچوبی نوین با عنوان BeyondMimic توسعه دهند که می‌تواند توانایی ربات‌های انسان‌نما را در اجرای حرکات پیچیده انسانی به سطح تازه‌ای برساند.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۰۸
| |
400 بازدید

جایگزینی انسان با ربات‌های انسان‌نما یک گام به واقعیت نزدیک‌تر شد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ربات‌ها سال‌ها است که برای انجام کارهای تکراری، بلند کردن اجسام یا راه رفتن، آموزش داده می‌شوند، اما بازآفرینی حرکات روان و طبیعی انسان همواره چالشی بزرگ برای مهندسان بوده است. اکنون با این چارچوب تازه، ربات‌ها قادر هستند بدون نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای هر حرکت، اقدام به انجام وظایف متنوع و پیچیده کنند.

در ویدیوی رسمی منتشرشده از سوی تیم پژوهشی، یک ربات انسان‌نما به نمایش گذاشته می‌شود که حرکات متنوعی مانند پرش‌های معکوس، رقص، دویدن و حتی شادی پس از گل معروف کریستیانو رونالدو را اجرا می‌کند. موضوع متمایزکننده این است که هیچ‌کدام از این حرکات از پیش برنامه‌نویسی نشده‌اند. سیستم BeyondMimic با استفاده از داده‌های واقعی حرکت انسان، آنها را به سیاست واحدی برای کنترل ربات تبدیل می‌کند و به او اجازه می‌دهد که حتی در مرحله آزمایش، حرکات جدید را بدون آموزش قبلی اجرا کند.

در قلب این چارچوب، فرایندی به نام Markov Decision Process و مجموعه‌ای از ابرپارامترها قرار دارد، که توانایی مدیریت انواع حرکات را بدون نیاز به تنظیمات جداگانه برای هر وظیفه فراهم می‌سازد. نتیجه این است که ربات‌های انسان‌نما نه‌تنها توانایی تقلید یک حرکت خاص را پیدا می‌کنند، بلکه می‌توانند میان حرکات مختلف با حفظ سبک، زمان‌بندی و حتی حالت‌های بیانی انسانی جابه‌جا شوند.

بخش دیگری از این فناوری به استفاده از رویکردی نوین موسوم به Loss-guided diffusion مربوط می‌شود. این روش امکان می‌دهد که حرکات ربات در لحظه اصلاح و هدایت شوند و به این ترتیب، ربات می‌تواند با انعطاف و دقت بیشتری حرکات متنوعی مانند ضربات رزمی یا چرخش‌های نمایشی را اجرا کند. این فناوری، حرکات را نه به‌صورت از پیش تعیین‌شده بلکه به شکل پویا و واکنش‌پذیر هدایت می‌کند.

ویژگی مهم BeyondMimic در این است که علاوه بر اجرای روان حرکات، تعادل و پایداری ربات را نیز تضمین می‌کند. این موضوع برای استفاده عملی در محیط‌های واقعی اهمیت بسیاری دارد. همچنین کل فرایند آموزش و توسعه این چارچوب به‌صورت متن‌باز در دسترس قرار گرفته است تا پژوهشگران و توسعه‌دهندگان در سراسر جهان بتوانند آن را بازتولید و بر پایه آن نوآوری‌های بیشتری ایجاد کنند.

کاربردهای بالقوه این فناوری گسترده است. از حوزه مراقبت‌های پزشکی و توان‌بخشی گرفته تا آموزش و سرگرمی‌های تعاملی، ربات‌های انسان‌نما می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی پرکاربرد و کارآمد به میدان بیایند. علاوه بر این، امکان ترکیب حرکات انسانی با کنترل رباتیک، می‌تواند سطح جدیدی از تعامل میان انسان و ماشین ایجاد کند.

کارشناسان معتقد هستند که این دستاورد گامی بزرگ در مسیر تحقق رؤیای دیرینه استفاده از ربات‌ها برای جایگزینی انسان در برخی وظایف است. ترکیب قابلیت سازگاری، حرکت‌های طبیعی و دسترسی آزاد به این چارچوب، می‌تواند آینده‌ای نوین از هم‌زیستی و همکاری میان انسان و ماشین را رقم بزند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری ربات های انسان نما تکنولوژی ربات
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحولی در تشخیص بیماری‌های قلبی با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی
تحولی در فناوری‌های توانبخشی؛ توسعه رابط مغز و رایانه پوشیدنی با کمک هوش مصنوعی
تعارض مواضع شخصی ورسمی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yyq
tabnak.ir/005Yyq