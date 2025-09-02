En
نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی اعلام شد

براساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۴۲.۶ و ۹۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.     

شاخص قیمت کل  

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بهار امسال، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی ۱۵۶۴.۷ اعلام شده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶۲.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴۸.۹ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۹۰.۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری برابر با ۱۵۹.۷ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۴.۴ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱۷.۳ درصد افزایش داشته است.  

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می دهد شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی ۳۱۷.۶ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱.۹ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۲.۹ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۲.۶ درصد افزایش داشته است.   

در فصل گفته شده شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری برابر با ۱۰۵.۰است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲.۴ درصد کاهش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲.۴ درصد افزایش داشته است.   

تورم فصلی

در سه ماه اول سال ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶۲.۲ درصد بود که در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۰۳.۶ درصد مربوط به گروه "خمیر چوب و... و. " و کمترین تورم فصلی با ۱۳.۱ درصد مربوط به گروه "مروارید طبیعی یا پرورده و ..." است.  همچنین دراین فصل درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۷.۷ درصد است.

طبق داده های منتشر شده در این بازه زمانی درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱.۹ درصد بود که بیشترین تورم فصلی با ۱۲.۹ درصد مربوط به گروه "آلات و دستگاه­‌های اپتیک، عکاسی و ..." و کمترین تورم فصلی با ۰.۰ درصد مربوط به گروه "اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ... است. البته تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۲.۲- درصد است.       

تورم نقطه به نقطه   

در فصل گفته شده درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴۸.۹ درصد اعلام شد که در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۸۴.۴ درصد مربوط به گروه " ماشین آلات و وسایل مکانیکی و... و. " و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴.۲ درصد مربوط به گروه "مروارید طبیعی یا پرورده و ..." است.  

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۲۴.۴ درصد اعلام شده است.  

در زمینه کالاهای صادراتی می توان گفت درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۹ درصد است که در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۲۰.۷ درصد مربوط به گروه "ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ..." و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۰ درصد مربوط به گروه "اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ..." اعلام شده است.  در بهار امسال درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۲.۴- درصد است.

تورم سالانه   

بررسی داده‌های منتشر شده حاکی از آن است در سه ماهه اول امسال درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹۰.۰ درصد بود که بیشترین تورم سالانه با ۱۲۷.۷ درصد مربوط به گروه "آلات و دستگاه­‌های اپتیک و... . " و کمترین تورم سالانه با ۱.۶ درصد مربوط به گروه "محصولات صنایع غذایی" و در مقابل گروه "محصولات نباتی و ..." نیز با تورم ۰.۵- درصد بیشترین کاهش را داشته است. البته درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ۱۷.۳ درصد اعلام شده است. 

از سوی دیگر در فصل مورد بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲.۶ درصد است در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۹۵.۰ درصد مربوط به گروه "ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و ..." و کمترین تورم سالانه با ۰.۰ درصد مربوط به گروه " اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون  و ..." است.

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ۲.۴ درصد اعلام شده است.  
 

