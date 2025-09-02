En
تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صحن مجلس درباره مکانیزم ماشه

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام تروئیکای اروپا در طرح درخواست برای فعال شدن مکانیزم ماشه به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیر علنی صحن مجلس در این زمینه پرداخت و تاکید کرد: آنچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متضرر نخواهد شد و دشمنان بدانند مجلس، دولت و شورای امنیت ملی و همه ارکان و نهادهای نظام، متحد، منسجم و یکپارچه و متفق‌النظر هستند که ما حتماً اقدام متقابل خواهیم داشت.
تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صحن مجلس درباره مکانیزم ماشه

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات جلسه غیر علنی روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: با توجه به شرایطی که در کشور، منطقه و فضای بین الملل وجود دارد و با توجه به اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس درخصوص ایفای نقش راهبردی در مناسبات موجود، حدود یک ساعت و نیم جلسه ای غیر علنی برگزار شد و کمیسیون امنیت ملی گزارشی جامع از روند فعال کردن اسنپ بک و آثار و تبعات احتمالی آن بر بازار و اقتصاد و سایر حوزه های کشور ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: رئیس محترم مجلس نیز تاکید داشتند که دست ایران در این ماجرا پر است و در هرگونه اقدام متقابلی که تشخیص و تصمیم ما باشد، کوتاهی نخواهیم کرد و با محوریت کمیسیون امنیت ملی جلسات فشرده‌ای پیش‌بینی شد که با حضور نمایندگان مردم جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و متقابل برگزار شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که فعال شدن مکانیزم ماشه و نهایتا تحقق کامل آن که منجر به بازگشت ۶ قطعنامه خواهد شد، تاثیری واقعی و حقیقی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. حدود ۱۲۰ نفر و نهاد مورد تحریم قطعنامه های شش گانه قرار گرفتند در حالی که امروز تحریم بیش از ۲۰۰۰ نفر و نهاد از سوی ایالات متحده بر کشور ما تحمیل شده است؛ وضعیت بدتر از این نخواهد شد و آنها فقط تلاش می‌کنند که یک فضای روانی را در جامعه ما ایجاد کنند که این ممکن است موجب افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار و اقتصاد شود؛ مسئولان در این زمینه قطعاً ایفای نقش خواهند کرد و مردم نیز باید کمک کنند.

گودرزی ادامه داد: آنچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متضرر نخواهد شد اما دشمنان بدانند که دست جمهوری اسلامی ایران پر است و مجلس، دولت و شورای امنیت ملی و همه ارکان و نهادهای نظام، متحد، منسجم و یکپارچه و متفق النظر هستند که ما حتماً اقدام متقابل خواهیم داشت و مجلس نیز طی روزهای آتی تمام طرح ها و پیشنهادات را به صورت یکپارچه با محوریت کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد داد. همچنان که تا به امروز رقم خورده، از این به بعد هم تمام تغییرات و تحولات در نگاه بلند مدت و راهبردی به نفع ایران با عظمت است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سناریوهای مطرح شده برای مواجهه با فعال شدن مکانیزم ماشه اظهار کرد: در مجلس همه اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و جریانات و طیف‌های متعدد موجود بر این موضوع متفق النظر هستند که پاسخ ما باید پشیمان‌کننده و متقابل باشد و به آنها تحمیل هزینه کند؛ بنابراین حتماً تمام طرح‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی تک تک نمایندگان، به صورت یکپارچه در نشست‌هایی که پیش‌بینی شده، بررسی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

