بگویید مایلیکوفسکی نه نتانیاهو!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با نام آدام مدیا که به انتشار اخبار پشت پرده و خبرهای فوری مشغول است، طی روزهای گذشته پست‌های مختلفی را درباره پیری و مرگ ترامپ و همچنین اسرائیل و نتانیاهو نخست‌وزیر این‌رژیم جعلی منتشر کرده است.

آدام، دیروز دوشنبه ۱۰ شهریور پست جدیدی درباره نتانیاهو و ریشه او منتشر کرد که کنایه معنادار و مستقیمی درباره مهاجر و غاصب‌بودن صهیونیست‌ها در فلسطین است.

این‌فعال فضای مجازی در پست کوتاه خود نوشت:

نام خانوادگی‌شان «مایلیکوفسکی» است، اهل لهستان‌اند… نامشان را تغییر دادند تا متوجه نشوید که مهاجر هستند…