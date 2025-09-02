En
بگویید مایلیکوفسکی نه نتانیاهو!

نام خانوادگی‌شان مایلیکوفسکی است، اهل لهستان‌اند… نامشان را تغییر دادند تا متوجه نشوید که مهاجر هستند!
مایلیکوفسکی درست است نه نتانیاهو!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با نام آدام مدیا که به انتشار اخبار پشت پرده و خبرهای فوری مشغول است، طی روزهای گذشته پست‌های مختلفی را درباره پیری و مرگ ترامپ و همچنین اسرائیل و نتانیاهو نخست‌وزیر این‌رژیم جعلی منتشر کرده است.

آدام، دیروز دوشنبه ۱۰ شهریور پست جدیدی درباره نتانیاهو و ریشه او منتشر کرد که کنایه معنادار و مستقیمی درباره مهاجر و غاصب‌بودن صهیونیست‌ها در فلسطین است. 

این‌فعال فضای مجازی در پست کوتاه خود نوشت:

نام خانوادگی‌شان «مایلیکوفسکی» است، اهل لهستان‌اند… نامشان را تغییر دادند تا متوجه نشوید که مهاجر هستند…

مایلیکوفسکی درست است نه نتانیاهو!

نتانیاهو ایکس توییت تویتر اسرائیل اسراییل رژیم صهیونیستی یهود
