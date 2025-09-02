بگویید مایلیکوفسکی نه نتانیاهو!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با نام آدام مدیا که به انتشار اخبار پشت پرده و خبرهای فوری مشغول است، طی روزهای گذشته پستهای مختلفی را درباره پیری و مرگ ترامپ و همچنین اسرائیل و نتانیاهو نخستوزیر اینرژیم جعلی منتشر کرده است.
آدام، دیروز دوشنبه ۱۰ شهریور پست جدیدی درباره نتانیاهو و ریشه او منتشر کرد که کنایه معنادار و مستقیمی درباره مهاجر و غاصببودن صهیونیستها در فلسطین است.
اینفعال فضای مجازی در پست کوتاه خود نوشت:
نام خانوادگیشان «مایلیکوفسکی» است، اهل لهستاناند… نامشان را تغییر دادند تا متوجه نشوید که مهاجر هستند…
