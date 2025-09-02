En
ادعای جدید آژانس اتمی: ردپای اورانیوم در سوریه پیدا شد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه مدعی کشف ذرات اورانیوم در بخشی از سوریه شده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۹۳
| |
623 بازدید

رویترز به نقل از این گزارش نوشت آژانس در نمونه‌برداری‌های محیطی از سه مکان «مرتبط» با سایت دیرالزور، در یکی از آن‌ها ذراتی از اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی (حاصل از فرآیند شیمیایی) شناسایی کرده است. آژانس با این حال اذعان کرده که اورانیوم کشف‌شده غنی‌سازی نشده و نتیجه‌گیری قطعی درباره معنای این آثار هنوز ممکن نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مقام‌های سوریه در پاسخ تأکید کرده‌اند که «هیچ اطلاعی درباره علت وجود چنین ذراتی» ندارند و در عین حال به بازرسان آژانس اجازه داده‌اند در ژوئن گذشته بار دیگر از این مکان نمونه‌برداری کنند. در جریان دیدار اخیر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس با رئیس موقت سوریه «احمد الشرع»، دمشق توافق کرده است با «شفافیت کامل» در رفع ابهامات گذشته همکاری کند.

گروسی در این دیدار خواستار بازگشت بازرسان به محل دیرالزور در ماه‌های آینده شد تا بررسی‌های تکمیلی، دسترسی به اسناد و گفت‌وگو با افراد مرتبط با فعالیت‌های گذشته هسته‌ای سوریه انجام شود. آژانس اعلام کرده پس از ارزیابی نتایج نمونه‌های جدید، امکان خواهد داشت پرونده موسوم به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته سوریه بسته شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۱ ادعای خود مبنی بر «احتمال زیاد» وجود یک رآکتور پنهان را مطرح کرد، اما طی سال‌های گذشته هرگز نتوانست نتیجه قطعی ارائه دهد. تحلیلگران مستقل می‌گویند طرح مکرر چنین ادعاهایی بیش از آنکه فنی باشد، ابزاری سیاسی در راستای فشار بر دولت سوریه بوده است.

گزارش خطا
