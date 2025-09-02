پرونده ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان در همشهری ۲۴

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، شماره مجله همشهری ۲۴ با پروندهای برای ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان منتشر شد و روی پیشخان مطبوعات آمد.
ایننشریه پیش از این نیز در دو شماره به حوزه کودکان پرداخته بود اما در اینشماره، درباره ۱۰۰ فیلم مناسب برای کودکان و نوجوانان مطلب منتشر کرده است. اینپرونده حتی فیلمهایی را که برای گروه سنی بزرگسال تولید شدهاند، ولی مناسب کودکان و نوجوانان هم هستند در بر میگیرد؛ از فیلمهای ماجراجویانه دهه ۱۹۳۰ تا فانتزیهای دهه ۱۹۸۰ و فیلمهای ابرقهرمانی هزاره سوم که برای ردههای مختلف سنی تولید شدهاند.
دستاندرکاران اینشماره همشهری ۲۴ میگویند برای پرهیز از تکرارِ معرفی انیمیشنها، به این گونه سینمایی پرداخته نشده است، به جز دو مورد انیمیشن از رابرت زمکیس و استیون اسپیلبرگ که از منظر ساخت متفاوتند.
از سینمای جهان، فیلمهایی چون شاهزاده و گدا، ماجراهای تام سایر، الیور توئیست، مری پاپینز، چه کسی برای راجر ربیت پاپوش دوخت؟ ادوارد دستقیچی، دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه، هری پاتر و تالار اسرار، چارلی و کارخانه شکلاتسازی، فلش گوردون: فاتح کیهان، دوست خیالی و ... در نشریه معرفی شدهاند.
فیلمهای ایرانی خواهران غریب، خورشید، گربه آوازهخوان، شهر موشها، کلاهقرمزی و پسرخاله و... از دیگر آثاری هستند که در اینمجله معرفی شدهاند.
در این شماره همشهری ۲۴ همچنین مطالبی چون «برخورد نزدیک از نوع سوم کودکان، معصومیت و عاملیت در فیلمهای استیون اسپیلبرگ» و «مروری بر تجربههایی از فیلمها و سینماهای مناسب کودکان و نوجوانان در ایران» منتشر شدهاند.
اینمجله با ۱۷۶ صفحه و قیمت ۳۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
