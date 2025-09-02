En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرونده ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان در همشهری ۲۴

شماره مجله همشهری ۲۴ با پرونده‌ای برای ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان منتشر شد و روی پیشخان مطبوعات آمد.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۹۰
| |
221 بازدید

پرونده ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان در همشهری ۲۴

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، شماره مجله همشهری ۲۴ با پرونده‌ای برای ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان منتشر شد و روی پیشخان مطبوعات آمد.

این‌نشریه پیش از این نیز در دو شماره به حوزه کودکان پرداخته بود اما در این‌شماره، درباره  ۱۰۰ فیلم مناسب برای کودکان و نوجوانان مطلب منتشر کرده است. این‌پرونده حتی فیلم‌هایی را که برای گروه سنی بزرگسال تولید شده‌اند، ولی مناسب کودکان و نوجوانان هم هستند در بر می‌گیرد؛ از فیلم‌های ماجراجویانه دهه ۱۹۳۰ تا فانتز‌ی‌های دهه ۱۹۸۰ و فیلم‌های ابرقهرمانی هزاره سوم که برای رده‌های مختلف سنی تولید شده‌اند.

دست‌اندرکاران این‌شماره همشهری ۲۴ می‌گویند برای پرهیز از تکرارِ معرفی انیمیشن‌ها، به این گونه سینمایی پرداخته نشده است، به جز دو مورد انیمیشن از رابرت زمکیس و استیون اسپیلبرگ که از منظر ساخت متفاوتند.

از سینمای جهان، فیلم‌هایی چون شاهزاده و گدا، ماجراهای تام سایر، الیور توئیست، مری پاپینز، چه کسی برای راجر ربیت پاپوش دوخت؟  ادوارد دست‌قیچی، دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه، هری پاتر و تالار اسرار، چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، فلش گوردون: فاتح کیهان، دوست خیالی و ... در نشریه معرفی شده‌اند.

پرونده ۱۰۰ فیلم کودک و نوجوان سینمای جهان در همشهری ۲۴

فیلم‌های ایرانی خواهران غریب، خورشید، گربه آوازه‌خوان، شهر موش‌ها، کلاه‌قرمزی و پسرخاله و... از دیگر آثاری هستند که در این‌مجله معرفی شده‌اند.

در این شماره همشهری ۲۴ همچنین مطالبی چون «برخورد نزدیک از نوع سوم کودکان، معصومیت و عاملیت در فیلم‌های استیون اسپیلبرگ» و «مروری بر تجربه‌هایی از فیلم‌ها و سینماهای مناسب کودکان و نوجوانان در ایران» منتشر شده‌اند. 

این‌مجله با ۱۷۶ صفحه و قیمت ۳۲۵ هزار تومان منتشر شده است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سینمای جهان سینمای کودک مجلات همشهری همشهری
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۷ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YyY
tabnak.ir/005YyY