توسعه لجستیک هوشمند، برنامه آینده مناطق آزاد کشور

مناطق آزاد با بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده و سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش می‌دهند. این تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌ها به بهبود زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند. برای نمونه، منطقه آزاد ماکو با اتصال به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و منطقه آزاد انزلی با بندر کاسپین، ظرفیت‌های عظیمی برای ترانزیت داخلی ایجاد کرده‌اند که در این نمایشگاه معرفی شدند.

به گزارش تابناک؛ امروز در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته تهران، گفت‌وگویی داریم با یکی از مدیران سازمان مناطق آزاد کشور تا از دستاوردهای این مناطق در این رویداد مهم بشنویم. لطفاً خودتان را معرفی کنید.

من مهدی رعیتی مدیر عمرانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هستم. از فرصت این گفت‌وگو برای تشریح دستاوردهای مناطق آزاد در نمایشگاه لجستیک تهران خوشحالم.

مناطق آزاد در این نمایشگاه چه اهدافی را دنبال کردند و چه دستاوردهایی کسب کردند؟

ـ هدف اصلی مناطق آزاد، معرفی ظرفیت‌های لجستیکی و اقتصادی، تقویت همکاری‌های داخلی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و زنجیره تأمین بود. مناطق آزاد ارس، انزلی، ماکو،،کیش و چابهار مازندران اینچه‌برون قصرشیرین اروند دوغارون مهران بانه‌مریوان با نمایش توانمندی‌های خود، فرصت‌های جذابی برای فعالان اقتصادی داخلی ارائه کردند. به‌ویژه منطقه آزاد چابهار با موقعیت استراتژیک در کریدور شمال-جنوب، نقش کلیدی در تسهیل ترانزیت کالا و توسعه تجارت داخلی ایفا کرد.

چه دستاوردهای مشخصی از این نمایشگاه به دست آمد؟

ـ یکی از مهم‌ترین دستاوردها، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های داخلی در حوزه‌های لجستیک، انبارداری و حمل‌ونقل چندوجهی بود. برای مثال، منطقه آزاد ارس تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با شرکت انبارهای عمومی امضا کرد که هدف آن تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و بهبود خدمات انبارداری است. همچنین، معرفی فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های مدیریت لجستیک مبتنی بر هوش مصنوعی و پروژه‌های توسعه بنادر و پایانه‌های لجستیکی، بازخوردهای مثبتی از بازدیدکنندگان داخلی دریافت کرد.

این دستاوردها چگونه به اقتصاد کشور کمک می‌کنند؟

ـ مناطق آزاد با بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده و سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش می‌دهند. این تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌ها به بهبود زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند. برای نمونه، منطقه آزاد ماکو با اتصال به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و منطقه آزاد انزلی با بندر کاسپین، ظرفیت‌های عظیمی برای ترانزیت داخلی ایجاد کرده‌اند که در این نمایشگاه معرفی شدند.

برنامه‌های آینده مناطق آزاد در حوزه لجستیک چیست؟

ـ تمرکز ما بر توسعه زیرساخت‌های لجستیکی هوشمند، تقویت همکاری‌های داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. هدفمان تبدیل مناطق آزاد به قطب‌های لجستیکی کشور و افزایش کارایی زنجیره تأمین برای حمایت از رشد اقتصادی ملی است. همچنین، برگزاری رویدادهای تخصصی و تقویت شبکه‌های همکاری داخلی در برنامه‌های آتی ماست.

بسیار ممنون از توضیحات جامع شما. برای مناطق آزاد آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم شاهد دستاوردهای بیشتری باشیم.

ـ ممنون از شما. امیدوارم این نمایشگاه گامی مؤثر برای توسعه صنعت لجستیک کشور باشد.

